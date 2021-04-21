6 bin çocuk 23 Nisan’ı resmetti

Ataşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği resim şenliğine 6 bin çocuk katıldı.

Çocuklarda 23 Nisan bilincinin oluşturulması ve milli bayramlara olan ilgilerinin artırılması amacıyla hazırlanan resim şenliğinde Çocuk Bayramı coşkusunu en iyi yansıtan resimler seçildi. Şenliğe katılan her çocuğa, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bir kırtasiye seti hediye edildi.

İlk ve orta öğretim gören 6-13 yaş arası Ataşehirli çocukların katıldığı şenlikte, ön elemede Ataşehir Belediyesi resim öğretmenleri tarafından 6-9 yaş ve 10-13 yaş gruplarından 100 resim ana jürinin değerlendirilmesi için seçildi.

Akademisyenler ve resim öğretmenlerinden oluşan ana jüri tarafından da Ataşehir’deki billboardlarda yer almak üzere her iki yaş grubundan 5’er resim seçildi. Resim şenliğinin ana jürisinde akademisyenler Marcus Graf, Seydi Murat Koç, Gülveli Kaya ve resim öğretmenleri Pembe Karakaya ile Serpil Gündoğdu Yeşilırmak yer aldı.

6 bin resim arasından seçilen 10 resim, 23 Nisan haftasında Ataşehir Belediyesi’ne ait billboardlarda yer alarak sergilenecek. Ayrıca resim şenliğine teslim edilen her resim, @atasehir23nisan instagram hesabından yayınlanarak çocuklara yönelik bir kent belleği oluşturuluyor.

Kazananlar şunlar:

"6-9 Yaş grubu;

Mehmet Mert Mumcuoğlu - İçerenköy Mahallesi - Halil Atamavcı İlkokulu

Atilla Deniz Oflaz - Küçükbakkalköy Mahallesi - Ata İlkokulu

Kerem Bal - Ferhatpaşa Mahallesi - Çağrıbey İlkokulu

Asya Nisa Çabuk - Kayışdağı Mahallesi - Cemile Besler İlkokulu

Seyra Koca - Küçükbakkalköy - Ata İlkokulu

10-13 Yaş grubu;

Hüsna Aygül - Ferhatpaşa Mahallesi - Piri Reis Ortaokulu

Yağız Emir Bakır - Mustafa Kemal Mahallesi - Orhan Veli Ortaokulu

Doğukan Altundaş - Ferhatpaşa Mahallesi - Mustafa Öncel Ortaokulu

Muhammet Alparslan Özaybi - Esatpaşa Mahallesi - Şehit Cengiz Hasbal Ortaokulu".

Bir çocuğun ise ismini vermek istemediği öğrenildi.