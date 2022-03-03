banner4556

8 Mart’ta kadınlara özel sürprizler

banner4664

İstanbul’da Akbatı, 8 Mart’a özel etkinlikler etkinlikler düzenlediğini duyurdu.

8 Mart’ta kadınlara özel sürprizler
banner4581
banner4336

İstanbul’da Akbatı, 8 Mart’a özel etkinlikler etkinlikler düzenlediğini duyurdu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşıyor. Kadınlar Günü’ne özel birbirinden keyifli hediyelerin yer aldığı ikonik hediye çarkı Akbatı zemin katta misafirlerin deneyimine sunulurken; aromaterapist Yıldız Kurt’un hazırladığı Şifalı Bitkiler ile Yenilenme ve Canlanma Ritüelleri Atölyesi de 8 Mart günü saat 14.00’te zemin kat havuz önünde katılımcılarını bekliyor.

Şifalı bitkilerle yeniden canlanma

Aromaterapist Yıldız Kurt’un Kadınlar Günü’ne özel hazırladığı “Şifalı bitkilerle doğal tarifler ve ritüeller” atölyesi de 8 Mart’ta katılımcılarını bekliyor. Taze enerjiyi hayatımıza çekmek, bedenimizi ve zihni canlandırmak için düzenlenecek atölyede misafirler, aromaterapik vücut masaj yağı ve bitki suyu ve uçucu yağlarla aura spreyi yapma deneyimini yaşayacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Medipol Başakşehir’de Beşiktaş hazırlıkları...
Medipol Başakşehir’de Beşiktaş hazırlıkları...
  1. SPOR

banner3841

banner4665

banner4578

banner4321

banner4666