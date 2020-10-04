9 ayda 4 bin 520 sokak hayvanının bakım ve tedavisi yapıldı

Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi’nde 2020’nin 9 ayında 4 bin 520 sokak hayvanı misafir edildi. Bakımı, tedavi, rehabilitasyon ve aşıları yapılan kedi ve köpeklerden bazıları sahiplendirilirken, diğerleri de sağlıklı bir şekilde alındıkları yere bırakıldı.

Sokak hayvanlarının daha doğal ve modern ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için 13 yıl önce faaliyete geçen Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahade Merkezi, çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. 800 metrekarelik alanda hayvanların bakımı iki veteriner, veteriner teknikeri ve altı bakıcı olmak üzere dokuz personel tarafından gerçekleştiriliyor. Gerek sokaktan toplanan sahipsiz kedi, köpek ve gerekse gelen ihbarlar doğrultusunda yardımına koşulan sokak hayvanları barınağa götürülüyor. Açık ve kapalı olmak üzere iki yaşam alanında ağırlanan patili dostlar öncelikle sağlık kontrolünden geçiriliyor. Hijyenik ortamda bakım, aşı ve rehabilitasyon işlemlerinin ardından hayvanlar, zemininde nem ve rutubet tutmaması için plastik paletlerin kullanıldığı modern alanlara yerleştiriliyor. Tedavileri tamamlanan hayvanlar, ya alındıkları doğal ortamlarına bırakılıyor ya da sıcak bir yuvaya kavuşturuluyor. Sahiplendirilen hayvanların takibi Bağcılar Belediyesi EBYS (Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden yapılıyor. 2020’nin 9 ayında 4 bin 520 sokak hayvanı burada misafir edildi.

“Onların yaşamlarına saygı duymalıyız”

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle yayımladığı mesajla hayvan hakları konusunda hassas davrandıklarını ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bugünün amacı dünyada insanlardan başka canlılar olduğunu bilmek ve onların yaşamlarına saygı duymaktır. Biz de bu düşünceyle can dostlarımız için 13 yıl önce Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi’ni hayata geçirdik. Burada en iyi şartlarda minik dostlarımızın sağlıktan bakıma kadar bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.

Barınakta şu anda 32’si köpek, 161’i kedi olmak üzere 193 sokak hayvanının muayene ve bakımı yapılıyor.