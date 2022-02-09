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Abdülhamid Han vefatının 104’üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı

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Tuzla Belediyesi tarafından her ay düzenlenen ‘Ahde Vefa’ programı kapsamında 2’inci Abdülhamid Han, kabri başında anıldı. Yaklaşık 60 Tuzlalı vatandaş, kabir ziyaretinin akabinde Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii ve 15 Temmuz Müzesi’ni ziyaret etti.

Abdülhamid Han vefatının 104’üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı
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Tuzla Belediyesi tarafından her ay düzenlenen ‘Ahde Vefa’ programı kapsamında 2’inci Abdülhamid Han, kabri başında anıldı. Yaklaşık 60 Tuzlalı vatandaş, kabir ziyaretinin akabinde Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii ve 15 Temmuz Müzesi’ni ziyaret etti.

Tuzla Belediyesi tarafından her ay düzenlenen ve tarihin önemli karakterlerinin kabirlerinde ziyaret edildiği ‘Ahde Vefa’ programı kapsamında 60 Tuzlalı vatandaş, 2’inci Abdülhamid Han’ın kabrine götürüldü. Osmanlı Devleti’nin 34’üncü padişahı olan 2’inci Abdülhamid Han’ın vefatının 104’üncü yıl dönümüne denk getirilen programda katılımcılar, kabrin başında dua ettiler. Kabir ziyaretinin ardından katılımcılar rehber eşliğinde Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii ve 15 Temmuz Müzesi’ni ziyaret etti.

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Geziye katılan Tuzlalı vatandaşlar, tarihin önemli kahramanlarının hatırlatıldığı programlar dolayısıyla Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür ettiler.

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