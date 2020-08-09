banner3088

Adalar’da maske ve sosyal mesafe denetimi

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLER TARAFINDAN ADALAR GENELİNDE VATANDAŞLARIN MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYUP, UYMADIĞINI DENETLEDİ.

Adalar’da maske ve sosyal mesafe denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Adalar genelinde vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup, uymadığını denetledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürümüz Sayın Zafer AKTAŞ’ın talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce İlimiz Adalar ilçesi genelinde maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirilmiş, vatandaşlarımıza “KADES” ve “COVİD-19” ile ilgili bilgilendirme faaliyetinde bulunulmuştur” denildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Arnavutköy’de mangaldan tutuşan çatı, alev alev...
Arnavutköy’de mangaldan tutuşan çatı, alev alev...
  1. ASAYİŞ

banner3196

banner3552

banner3212