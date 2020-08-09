Adalar’da maske ve sosyal mesafe denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Adalar genelinde vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup, uymadığını denetledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürümüz Sayın Zafer AKTAŞ’ın talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce İlimiz Adalar ilçesi genelinde maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirilmiş, vatandaşlarımıza “KADES” ve “COVİD-19” ile ilgili bilgilendirme faaliyetinde bulunulmuştur” denildi.