İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürümüz Sayın Zafer AKTAŞ’ın talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce İlimiz Adalar ilçesi genelinde maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirilmiş, vatandaşlarımıza “KADES” ve “COVİD-19” ile ilgili bilgilendirme faaliyetinde bulunulmuştur” denildi.
Adalar’da maske ve sosyal mesafe denetimi
İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLER TARAFINDAN ADALAR GENELİNDE VATANDAŞLARIN MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYUP, UYMADIĞINI DENETLEDİ.
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