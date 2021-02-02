Adnan Kahveci, vefatının 28. yılında Kartal’daki mezarı başında anılacak

Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden, Devlet, Maliye ve Gümrük Bakanlığı görevinde bulunmuş 5 Şubat 1993 yılında ailesi ile beraber geçirdiği elim bir trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Adnan Kahveci, vefatının 28. yıl dönümünde Kartal Yakacık Mezarlığı’ndaki kabri başında anılacak.

Kartal Belediyesi ile Trabzon Köprübaşı Kültür ve Dayanışma Derneği; zekâsı ve ürettiği yeni fikirlerle Türk siyasetinin iz bırakan isimlerinden Adnan Kahveci için mezarı başında bir anma töreni düzenliyor. Merhumun Kartal Yakacık Mezarlığı’ndaki kabri başındaki anma töreni, 05 Şubat 2021 Cuma günü saat 14.30’da gerçekleştirilecek. Pandemi koşulları nedeni ile anma töreni, kısıtlı sayıda kişi ile sınırlı tutulacak.

’Adnan Kahveci kimdir’

1949 yılında Trabzon’un Köprübaşı ilçesi Beşköy beldesi Yılmazlar Mahallesi’nde doğdu. İlkokul yıllarında Milliyet Gazetesi’nin açtığı yarışmada birinci oldu. Eğitimine İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nde devam etti. 1966’da dönem birincisi olarak mezun oldu. Üniversite sınavında birinci oldu ve İstanbul Üniversitesi’ne girdi. Eğitimine ABD’nin Indiana’daki Purdue Üniversitesi’nde devam etti ve buradan elektrik mühendisi olarak mezun oldu. Missouri Üniversitesi’nde doktora yaptı. Bu üniversitede bir süre akademik çalışmalarına devam ettikten sonra Türkiye’ye dönerek Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. 1987 yılında İstanbul’dan milletvekili seçildi, 18. ve 19. dönem İstanbul Milletvekilliği yaptı. 1993 yılında geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetti.