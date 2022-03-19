Afrika’dan Avrupa’ya göç ederken Ümraniye’de mola veren leylek sürüsünü belediye ekipleri besledi

Afrika’dan Avrupa’ya göç eden yaklaşık 80 leylek yolculukları sırasında Ümraniye’de mola verdi. Ümraniye Belediyesi ekipleri de mola veren leylek sürüsünü besledi.

Afrika’dan Avrupa’ya yolculuk eden leylek sürüsü, Ümraniye’de mola verdi. Yolculuklarına ara veren yaklaşık 80 leyleği Ümraniye Belediyesi ekipleri soğuk kış günlerinde yalnız bırakmadı. Ümraniye Belediyesi ekipleri tarafından gıda takviyesi yapılan leyleklerin beslenmesine katkı sağlandı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Afrika’dan Avrupa’ya yaklaşık 7 hafta süren göç yolculuklarında her sene olduğu gibi yine Ümraniye’mizi tercih eden leyleklerimizi unutmadık. Bizler de Ümraniye Belediyesi olarak bu soğuk kış gününde yaklaşık 80 misafirimize gıda takviyesinde bulunup, onları yalnız bırakmadık” ifadelerine yer verdi.