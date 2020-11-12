Aile Akademisi sorunların aşılmasında vatandaşlara rehberlik edecek

Çalışmalarını “Aile Her Şeydir” sloganıyla sürdüren Eyüpsultan Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Aile Akademisi’yle, toplumun yapı taşı olan aile kurumunu etkileyen sorunların tespiti ve önleyici tedbirler alarak sorunların aşılması sürecinde vatandaşlara rehberlik edecek.

Aile Akademisi’nde, Pedagojik ve Psikolojik Rehberlik Hizmeti ile sorunların tespiti ve müdahalesinde bulunmakla kalmayıp, Ebeveyn/Çocuk Atölyeleri ile de aile bireylerinin birlikte zaman geçirerek, aralarındaki ilişki dinamiklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Evlilik okulu seminerleri, bireylerin bilinçlendirilmesini sağlayacak

Evlilik Okulu Seminerleri ise, aile içi sorunların çözümü, evliliğe hazırlanan gençlere iyi bir başlangıç sunma, evlilikte karşılaşılabilecek sorunların çözümünde iletişim becerileri, evlilikte çatışmayı önleme ve sorun çözme becerileri, çocuk sahibi olmaya hazır olma gibi konularda evli ve evlenmeye hazırlanan bireylerin bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenecek.

Online Enneagram ve Mizaçları Tanıma Atölyesi

Evli ve evlilik hazırlığı yapan çiftlere; 9 tip mizaç genel özellikleri, alt tipleri, mizaçlar arası ilişki dinamikleri, sağlıklı/sağlıksız mizaç gelişimleri, ile mizaçların ebeveyn tutumları odaklı genel mizaçları tanıma eğitimi verilecek. Ayrıca 16-25 yaş arası gençlere özel programda, farkındalık, potansiyel keşfi ve mizaç odaklı mesleki seçim konularında rehberlik hizmeti sunulacak.

Değerler eğitimi programına ebeveyn-çocuk aynı zamanda kayıt olabilecek

Değerler Eğitimi programında, aile ve çocuğa özel geliştirilmiş manevi eğitimler verilecek. Ayrıca ayda bir aile kurumuna katkı sağlamak amacıyla online seminerler yapılacak.

Kayıtlarda Eyüpsultan’da ikamet eden vatandaşlara öncelik tanınacak. Kontenjanın uygun olması durumunda ilçe dışından gelecek kayıt talepleri değerlendirilecek. Ayrıca online seminerlere yedek kayıt alınacak. http://kaonline.eyupsultan.bel.tr adresinde online kayıt yaptırılabiliyor. Ayrıca dileyen vatandaşlar 0212 440 15 50 numaralı telefondan detaylı bilgiye ulaşabilirler.