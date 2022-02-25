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Aile Danışmanı Tongar doğru eş seçiminin önemine dikkat çekti

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Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen seminerde kadınlarla bir araya gelen yazar ve aile danışmanı Hatice Kübra Tongar, mutlu evliliğin sırlarını anlattı. Eş seçiminin önemine vurgu yapan Tongar, “Öyle bir eş seç ki, öyle güzel bir yola niyet et ki çocukluğunda yaşadığın bütün dezavantajlı süreçleri değiştirsin” dedi.

Aile Danışmanı Tongar doğru eş seçiminin önemine dikkat çekti
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Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen seminerde kadınlarla bir araya gelen yazar ve aile danışmanı Hatice Kübra Tongar, mutlu evliliğin sırlarını anlattı. Eş seçiminin önemine vurgu yapan Tongar, “Öyle bir eş seç ki, öyle güzel bir yola niyet et ki çocukluğunda yaşadığın bütün dezavantajlı süreçleri değiştirsin” dedi.

Bağcılar Belediyesi ile AK Parti İlçe Kadın Kolları’nın işbirliğiyle düzenlenen “İyileşen Evliliğim” isimli seminerde aile danışmanı ve yazar Hatice Kübra Tongar, Bağcılarlılarla buluştu. Başkanlık Konferans Salonu’nda düzenlenen programda Tongar, evliliğin dünü, bugününü, geleceğini ve mutlu aile kurmanın formüllerini anlattı. İlk evlilik ilişkisinin anne babadan görüldüğünü anlatan Tongar, “Annen ile babanın ilişkisinde sen etken değil pasiftin. Onlar mutsuz bir aile ortamı kurmuş olabilir ama sen öyle bir eş seç ki, öyle güzel bir yola niyet et ki çocukluğunda yaşadığın bütün dezavantajlı süreçleri değiştirsin. Yeni ve tutarlı ilişki her şeyi değiştirir” dedi.

"Gençlerin mutlu örneklere ihtiyacı var"

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Tongar, “Yetişkinlik yıllarımızın yüzde 25’i çocukluk yıllarımızdan etkilenir. Bu yüzden ebeveynlerimizle kurduğumuz ilişki ne ise eşimizde de ya aynısını ya da telafisini ararız” görüşlerini paylaştı. Aile içindeki sistemi sağlam oturtabilmek için “Aile içi iletişimde iyi niyet, emek ve gayret olmalıdır” diyen Tongar, gençlerin evliliğe bakışıyla ilgili olarak da şunları söyledi:

“Yeni nesilde evlilik yaşı 30’un üzerine çıktı. Çünkü birçoğu mutlu evlilik görmemiş. Bu yüzden korkuyorlar. Mutlu örnekler görmeye ihtiyacı var gençlerin.”

Yoğun ilgi gören programın sonunda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Tongar’a çiçek takdim etti.

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