AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, roman vatandaşları ile bir araya geldi

8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla roman vatandaşları ile bir araya gelen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Biz insanları, doğdukları yere göre, kimliğine göre ayrılmasının yaratılışa isyan ve inkar olarak görüyoruz. Biz hep birlikte kardeş olduğumuza inanan bir anlayıştan geliyoruz" dedi.

Dünya Romanlar Günü’nü dolayısıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda program düzenlendi. Programa, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, roman sanatçı Ummiye, Kobra Murat, ve çok sayıda roman vatandaş katıldı. Roman vatandaşların yaşadıklarını anlattıkları video ile başlayan program il başkanının konuşması ile devam etti, daha sonra programa katılan roman vatandaşlar sorunlarını ve kendileri için yapılan hizmetleri anlattı.

“Sevgiyi, muhabbeti anlamak için size bakmamız yeterlidir”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe “Biz insanları, doğdukları yere göre, kimliğine göre ayrılmasının yaratılışa isyan ve inkar olarak görüyoruz. Biz hep birlikte kardeş olduğumuza inanan bir anlayıştan geliyoruz. Sözlerimi samimiyet ile sizlere ifade ediyorum. Hepimiz Adem Aleyhisselam ve Havva validemiz geliyoruz. Türkiye’nin şu andaki mevcut konumuna gelebilmesi ve hep birlikte olabilmemizin mimarı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bize birlik olmamız gerektiğini hatırlatan bu milletin en az nüfusuna sahip bir parçasının bile söküldüğünde Türk Milleti diye bir milletin kalmayacağını bize anlatan. Her parçasına sahip çıkmamız gerektiğini anlatan, bu milleti ötelenmiş değeri varsa bir arada olmamız gerektiğini anlatan bir anlayıştan geliyoruz. Kapımız açık demeye utanıyorum, kapı sizindir. Buraya gelin demeye de utanıyorum bu evde sizindir. Sevgiyi, muhabbeti anlamak için size bakmamız yeterlidir” ifadelerini kullandı.