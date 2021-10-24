AK Parti İstanbul İl Teşkilatı saha çalışmalarına hız verdi

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Mahalle, sokak, iş yerlerinde vatandaşlarla buluşan AK Parti İstanbul Teşkilatı, ev ziyaretlerini de ihmal etmiyor. Dün Eyüpsultan ilçesinde gerçekleştirilen saha çalışmasında yaklaşık 600 ev ziyaret edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin talimatıyla İstanbul İl Teşkilatı saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Pandemi şartlarının iyileşmesi, aşılanma oranının artmasıyla hız verilen saha çalışmaları kapsamında mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşlar ziyaret ediliyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Birimi tarafından dün Eyüpsultan ilçesinde saha çalışması programı gerçekleştirildi. Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Dr. Sevim Sayim Madak başkanlığında gerçekleştirilen programa İl Sosyal Politikalar Komisyonu üyeleri, Eyüpsultan ilçe yönetimi ve yüzlerce teşkilat mensubu katıldı. İlçe genelindeki tüm mahalleler eş zamanlı olarak ziyaret edildi. Aralarında şehit, gazi, engelli, yaşlı, bakıma muhtaç, yetim, öksüz, ihtiyaç sahibi vatandaşların da bulunduğu yaklaşık 600 ev ziyaret edildi. Vatandaşların sorun ve talepleri dinlenerek, yetkili mercilere aktarıldı. AK Parti’nin son 20 yılda yaptığı yatırımlar ve sosyal politikalar alanında yaptığı çalışmalar hakkında da vatandaşlar bilgilendirildi.

“Saha çalışmalarına aralıksız devam edeceğiz”

İstanbul genelinde saha çalışmalarını artırarak devam edeceklerini vurgulayan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sevim Sayim Madak, “Pandemi şartlarının neden olduğu daralmayla birlikte vatandaşlarımızda ekonomik olarak bir sıkıntı yaşandığını görüyoruz. Devletimizin bu süreçte sunmuş olduğu imkanlardan pek çok vatandaşımızın haberdar olmadığını fark ettik. Biz de AK Parti İstanbul Teşkilatı olarak gittiğimiz evlerde devletimizin sunduğu imkanlardan bahsettik. Kimler faydalanabilir, nasıl başvurabilirler bunları anlattık. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla sosyal devlet vasfının bir gereği olarak yapılan faaliyetler konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirdik. Bugün Eyüpsultan’da gerçekleştirdiğimiz bu programlarımızı il genelinde aralıksız sürdüreceğiz” dedi.