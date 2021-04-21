Akbatı ve Akasya’dan çocuklara özel 23 Nisan çalma listesi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak Akbatı ve Akasya; müzik dinleme platformu üzerinden çocuklara özel bir çalma listesi oluşturdu.
23 Nisan’da Kidzania dijital atölyeleri çocuklara hediyeAyrıca her iki AVM’nin mobil uygulamasına giriş yapan ilk 250 kişiye 23 Nisan’a özel KidZania Dijital atölyelerine katılım hakkı hediye ediliyor. KidZania İstanbul Dijital’de; 6-14 yaş aralığındaki tüm çocukların eğlenerek deneyimleyebileceği eğlenceli bilimsel deneyler, dans, sanat, yemek, evde eğlence ve geri dönüşüm atölyelerine dair interaktif video içerikleri yer alıyor.