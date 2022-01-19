Akbatı’dan Ocak ayı etkinlikleri

Akbatı, yeni yılın ilk ayında birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Yeni yılın ilk ayında birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapan Akbatı, Ocak ayı boyunca zemin kat havuz önünde gerçekleşecek etkinlikler ile hem yetişkinleri hem de yarıyıl döneminde olacak çocukları da unutmadı. Yapılan açıklamaya göre dekorasyondan modaya, özgün tasarımlardan el yapımı oyuncaklara kadar birbirinden seçkin markaların yer alacağı Tasarım Pazarı, Primat Atölye’nin ‘Beceriksiz Kralın Öyküsü’ çocuk oyunu, Ceyda Düvenci ile ‘Melimelek’ ajandası imza günü ve Feriköy Organik Pazar, Ocak ayının dikkat çeken etkinlikleri olarak öne çıkıyor.

Yarıyıl tatili keyfi

Çocuklar için yılın en keyifli zamanlarından olan yarıyıl tatili döneminde gerçekleştirilecek etkinlikleri ile minik misafirleri de mutlu etmeyi sürdürüyor. Sinema biletinden oyun parkına, atıştırmalıklardan oyuncaklara kadar birbirinden çeşitli hediyeler ile yarıyıl hediye çarkı 22 Ocak Cumartesi günü zemin katta çocuklarla buluşacak.

Taş Kağıt Makas Duygu Atölyesi iş birliği ile Primat Atölye’nin uzak mı uzak bir ülkenin, merdivenlerden bile inemeyen, her şeyi kırıp döken beceriksiz mi beceriksiz kralını konu alan çocuk oyunu ‘Beceriksiz Kral’ın Öyküsü’ Alper Baytekin’in anlatıcılığı ile 29 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’da minik tiyatroseverlerle buluşacak.

‘Melimelek’ ajandasının imza günü ile ünlü oyuncu Ceyda Düvenci de 29 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’da Akbatı’da olacak. Sevilen oyuncu Düvenci ‘Melimelek’ ajandasını bu kez çocuklar için zemin kat havuz önünde imzalayacak.

Feriköy Organik Pazar keyfi

Sağlıklı ve sürdürülebilir yaşamı desteklemek amacıyla hayata geçirilen ve sağlığa zararlı tarım ilaçları, suni gübre, yapay kimyasallar, antibiyotikler ve koruyucular kullanmadan üretim yapan yerel üreticileri bir araya getiren Feriköy Organik Pazar ile misafirler, organik ürünlere daha hızlı ve kolay ulaşabilme imkanı yakalıyor.

Başladığı günden bu yana büyük bir ilgiyle karşılanan organik pazar, Ocak ayı boyunca her Pazar günü alışveriş merkezinin zemin kat havuz önünde saat 10.00-20.00 arasında açık olacak. Semt geleneğini AVM’ye taşıyan pazarda, ziyaretçiler üreticilerin elinden katkısız, organik, sertifikalı ürünlere uygun fiyatlarla ulaşma imkânı buluyor.