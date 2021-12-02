Akmerkez, aralık ayı programını açıkladı

Aralık ayı boyunca birbirinden farklı sürpriz etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanan Akmerkez, ziyaretçilerine kış festivali yaşatacağını duyurdu.

Akmerkez, yılın son ayını eğlence dolu bir programla karşılıyor. Yılın son ayını keyifli bir şekilde geçirmek ve yeni yılı keyifle karşılamak isteyenler için AVM, aralık ayı boyunca şehrin önemli duraklarında biri olacak.

AVM’nin aralık ayı programı şöyle açıklandı:

Şehrin önemli çiçekçilerinin bir araya geleceği ve şehirde mis gibi bir hava estirmeye hazırlanan FloralFest, yılbaşı konseptiyle AVM’de çiçekseverler ile buluşacak. 18-20 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek FloralFest’te katılımcılar, birbirinden özel buketler ve nadir bulunan bitkiler ile tanışma imakanı yakalayacak.

Birbirinden özgün tasarımların yer alacağı, üreticilik ve emeğin kendini gösterdiği Tasarım Pazarı da Aralık ayında AVM’de olacak. 21-24 Aralık tarihlerinde ziyaretçilerle buluşmaya hazırlanan Tasarım Pazarı’nda tekstil ürünlerinden dekoratif aksesuarlara uzanan geniş ürün seçeneğindeki her bir parça özgün bir tasarımla ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için Akmerkez Alışveriş Şenliği de aralık ayında yeniden misafirlerinin deneyimine sunulacak. Ev dekorasyonundan giyime, aksesuardan çocuk ürünlerine kadar birçok ürünün yer alacağı etkinlik; 25-30 Aralık tarihleri arasında deneyimlenebilecek.