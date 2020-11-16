“Altın Karınca” Maltepe’nin

Maltepe Belediyesi, Türkiye’de ilk kez uygulanan taktiksel kentleşme çalışması olan ve Zümrütevler Mahallesi’nde yapılan “Taktiksel Kentleşme Projesi” ile “Ulaşım ve Hareketlilik” dalında Altın Karınca ödülünün üçüncü kez sahibi oldu.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen 2020 Altın Karınca ödüllerin sahiplerini buldu. Bu kapsamda Maltepe Belediyesi’nce Türkiye’de ilk kez Zümrütevler’de yapılan “Taktiksel Kentleşme Projesi”, “Ulaşım ve Hareketlilik” dalına Altın Karınca ödülünü aldı. “Maltepe 95” projesi kapsamında 2019 yılında Bernard van Leer Vakfı, Nacto ve Superpool işbirliğiyle başlatılan projede, 86 bin 132 nüfuslu ve hiç meydanı bulunmayan Zümrütevler Mahallesi’ne meydan kazandırılması amaçlandı.

Türkiye’de bir ilk

Taktiksel kentleşme yöntemiyle Türkiye’de yapılan ilk meydan projesi olması yönüyle önemli olan çalışma öncesi anket yöntemiyle 107 kişiyle proje hakkında görüşme yapıldı. Proje esnasındaysa 49 kişi ile görüşülerek fikirleri alındı. Daha sonra projenin uygulanmasına geçildi. Proje sonunda Zümrütevler Meydanı’ndaki bin 75 metrekare araç yolu yaya alanına çevrildi, 550 metrekare meydan oluşturuldu. Uygulama sonrasında meydanda vakit geçiren kişi sayısında yüzde 72 oranında artış gözlemlendi. Hafta içi öğleden sonra yapılan gözlemlere göre bebek ve küçük çocuk sayısı üç buçuk kat, 5-12 yaş çocukların sayısı ise yaklaşık iki kat arttı. Yine bu gözlemlere göre çocukların yüzde 61’i arkadaşlarıyla grup halinde oynarken yüzde 21’i tek başına, yüzde 18’i ise velisiyle oynuyordu. Ayrıca gün boyunca meydanda vakit geçiren yaşlıların sayısı ise 10 kat arttı.

Yaya oranında yüzde 21’lik artış

Yapılan sayımlarda, meydandan geçen yaya sayısında yüzde 21 artış gözlemlendi, kaldırım kullanımı ise yüzde 30 oranında arttı. Çocukla birlikte yürüyen yetişkin sayısı yüzde 16 artarken, sokaklarda yalnız yürüyen çocuk sayısı ise yüzde 43 artış gösterdi; yalnız yürüyen çocukların yüzde 89’u işaretlenen güvenli alandan yürüdü. Uygulama öncesinde 107 kişinin yüzde 75’i sokaklarda güvende hissetmiyordu, yüzde 17’si tarafsız kalmıştı. Buna karşılık uygulama sonrasında sokaklarda güvensiz hissedenlerin orası yüzde 24’e indi. Ayrıca, uygulama öncesinde yüzde 68 karşıdan karşıya geçerken güvende hissetmediğini söylüyordu. Uygulama sonrası yapılan görüşmelerde ise bu oranın yüzde 25’e gerilediği görüldü.

Maltepe Belediyesi daha önce Beşçeşmeler’deki “Yontubezek” çalışması ve Altıntepe’deki Kadın Girişimcilik Mutfağı ile Altın Karınca ödülü almıştı.