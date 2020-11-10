Anadolu Ateşi Atatürk için sahne aldı

İSTANBUL (İHA) – Maltepe, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 82. yıldönümünde etkinlikte andı. 19.38 ’te başlayan anma etkinliğinde Anadolu Ateşi dans grubu sahne aldı.
Etkinlikte Atatürk’ün hayatını konu alan “Sonsuzluğa” belgeseli izleyenlerden tam not alırken belgesel ile birlikte sunumu yapılan sahne sanatları ve Anadolu Ateşi’nin özel performansı izleyenleri hayran bıraktı.Ata’ya saygı anma etkinliğinde konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 82. yılında farklı bir etkinlikle anmak istedik. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun küllerinden Anadolu Ateşi yakarak emperyalizme başkaldıran liderimizin Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde, Maltepe’de önünde eğilerek Atamızı anmak istedik. Bu vesile ile Anadolu Ateşi’ni bugün Maltepe’ye davet ettik. Bu akşam 19.38’de başlayan etkinliğimiz dilerim bundan sonraki kuşaklara Mustafa kemal Atatürk daha farklı boyutuyla daha Hümanist yapısıyla sadece askeri kimliği değil aynı zamanda bir öğretmen kimliği ile bir lider kimliği ile bir komutan kimliği ile genç kuşaklara aktarmak istiyoruz. Biz Maltepe Belediyesi olarak bu akşam böyle bir etkinliğe imza attık. Bununla da gurur duyuyoruz” dedi.