Araştırmacı-Yazar Mohammad Halakoei’den yatırım tavsiyeleri

Araştırmacı-Yazar Mohammad Halakoei doğru yatırım konusunda tavsiyelerde bulunarak, önceliğin birikime en uygun yatırım aracının bulunması olduğunu belirtti.
Yüksek kazanç hayali ile kontrolünüzü kaybetmeyin uyarısında bulunan Halakoei, “Sabırlı ve sağduyulu olun. Size karmaşık gelen hiç bilmediğiniz yatırım araçlarından uzak durun. Bir yatırım olumlu olumsuz yönleri iyi araştırıp takip ederek iyi analiz edin. Yanlış kaynaklardan bilgi almayın. İster bireysel ister danışmanlık firmaları olsun kimseye körü körüne bağlanmayın. Servetinizi tek bir yatırım aracı yerine birden fazla yatırım aracına dengeli şekilde bölüştürülmelisiniz. Mesela paranızın yüzde 50’si ile güvenli yatırım araçlarını tercih edin, ev arsa gayrimenkul vadeli mevduatların yüzde 10’u nakit olarak tutun” dedi.