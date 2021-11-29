Ardahan Yöresel Ürünler Festivali Sultangazililerle buluştu

Sultangazi’de düzenlenen Ardahan Günleri Yöresel Ürünler Festivali, bölgeye özgü birbirinden özel lezzetlerle ve yöresel sanatçılarla vatandaşları buluşturdu.

Sultangazi Belediyesi, Türkiye’nin dört bir yanından yöresel ürünleri ve kültürel etkinlikleri vatandaşlarla buluşturuyor. Belediye bu kez de Yöresel Ürünler Festivali ile Ardahan’ın kültürel zenginliklerine ev sahipliği yaptı. Ardahan’a özgü kaz eti, bal, kaşar peyniri gibi özel tatların ve birbirinden renkli yöresel ürünlerin sergilendiği programda Mine Kuş, Yudum ve Gülhan Yıldız gibi sevilen sanatçılar sahne aldı. Vatandaşlar bir yandan Ardahan yöresinin lezzetlerini tadıp geleneksel ürünlerini keşfederken, bir yandan da yöreye özgü müziklerle bol bol halay çekti.

"Örf ve adetlerimizi yaşatmaya özen göstermeliyiz"

Anadolu’nun zengin geleneklerini yaşatmaya ve tanıtmaya büyük önem verdiklerini belirten Başkan Dursun, “Uzun zamandır yöresel günlerin yapılmasına gayret ediyoruz. Her daim sizlerle beraber ve gönül gönüleyiz. Sizler mutlu oldukça inanın bizler daha mutlu oluyoruz. Bu tarz günler örf ve adetlerimizi yaşatmak adına çok önemli günlerdir. Örf ve adetlerimizi yaşatmaya özen göstermeliyiz. Uzun zamandır birbirini görmeyen kardeşlerimiz bir araya geldiler. Belki de İstanbul’un en uzak noktalarından gelenler oldu buraya. İnsanlar ile hasbihal edip bu mutluluğu paylaşma adına buraya geldiler. Ben tekrar buraya gelen ve festivalimize katılan bütün hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un ev sahipliği yaptığı festivale Ardahan Dernekler Federasyonu (ARDAFED) Başkanı Orhan Çerkez, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcıları Nurcan Öztürkmen ile Mehmet Yiğit, meclis üyeleri, dernek yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.