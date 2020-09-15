Artvin’deki Zekeriya Amca’ya Eyüpsultan’dan park sürprizi

Artvin’de 83 yaşındaki Zekeriya Tavşanoğlu, çocukların gönüllerince koşup eğlenmeleri için 10 dönümlük bahçesini parka dönüştürdü. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de Tavşanoğlu’nun kendi imkanlarıyla oluşturduğu bahçeyi oyun grupları ile donatmak için harekete geçti.

Çamlık Mahallesi’nde yaşayan 8 çocuk, 14 torun sahibi Tavşanoğlu, mahallede çocukların rahatça oyun oynayabilecekleri alan bulunmaması üzerine harekete geçti. Tavşanoğlu, çeşitli meyve ağaçlarının bulunduğu 10 dönümlük arazisine kendi imkanlarıyla ahşaptan yaptığı tahterevalli ve salıncak yerleştirdi.

Deniz Köken, sosyal medyadan gördü

Sosyal medyada Zekeriya Amca’nın haberini gören Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bilgi vererek ilgilenilmesini istedi.

"Sevince ortak olmak istedik"

Zekeriya Tavşanoğlu’nun bu girişiminden haberdar olan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Çorbada bizimde tuzumuz olsun" diyerek, Zekeriya Amca’nın kendi imkanlarıyla oluşturduğu bahçeyi oyun grupları ile donatmak için harekete geçti.

“Zekeriya Amca’nın sevincine ortak olmak istedik. Çocuklar parklarda oynayıp, gülüp eğlendikleri zaman dünyanın en mutlu insanı ben oluyorum” şeklinde açıklama yapan Başkan Deniz Köken, “Zekeriya Amca’nın bu anlamlı girişimini takdirle karşılıyorum. Kendi imkanlarıyla kurduğu bu güzel parka bir nebze de olsa bizde katkıda bulunmak istedik. Artvin Çamlık Mahallesi muhtarı Bayram Durmuş ile görüştük, çocukların keyifle oynayabilecekleri oyun gruplarını en kısa zamanda kendilerine ulaştıracağız. Çocuklarımızın o güzel kahkahaları hiç susmasın” dedi.