Ataşehir Belediyesi ve Disk Genel İş Sendikası arasında sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı

Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi (ATAPER) ile Disk Genel İş Sendikası arasında 18 Eylül 2020 tarihinden itibaren sürdürülen görüşmeler 1 Mart 2021 tarihinde atılan imzalarla anlaşma ile neticelendi.

Belediye hizmet binasında gerçekleşen imza törenine; Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan ile ATAPER ve sendika yetkilileri katıldı.

Yapılan anlaşmayla Ataşehir Belediyesi çalışanları; mali, sosyal ve idari haklar bakımından önemli kazanımlar elde etti. 696 sayılı KHK ile başlayan ücret adaletsizliği sorunu büyük oranda giderildi.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Genel İş Sendikası ile 18 Eylül tarihinden itibaren sürdürdüğümüz Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlanmıştır. Ataşehirimize herhangi bir sorun yaşatmadan gerçekleştirdiğimiz toplu iş sözleşmesinin, çalışma arkadaşlarımıza ve Ataşehirimize hayırlı olmasını dilerim”