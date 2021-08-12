Ataşehir Belediyesi’nden Sinop Ayancık’a yardım eli

Ataşehir Belediyesi, sel felaketinden etkilenen Sinop’un Ayancık ilçesine yardım tırı gönderdi.

Sinop’un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından harekete geçen Ataşehir Belediyesi, bölgede felaketten etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla arama, kurtarma araçlarından oluşan ekiplerini ve yardım kolilerini Sinop’a uğurladı.

Sinop’ta yaşanan sel felaketi için organize olan Ataşehir Belediyesi, afet bölgesinden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda su ve gıda yardım kolilerini hazırladı.

Ataşehir Belediyesi, Sinop’ta meydana gelen sel felaketi sonrası mağdur olan vatandaşlara yardım eli uzatmak için harekete geçti. Ataşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden 11 kişilik arama kurtarma ekibi, 1 kombine, 1 tam donanımlı arama kurtarma, 1 adet kazıcı yükleyici araç, 2 kamyon ve 1 tırla desteğe gitti.

Ekiplerle birlikte ayrıca Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan acil su ve gıda malzemelerinden oluşan yardım tırı, sel felaketinden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi Sinop, Bartın, Karabük ve Kastamonu’da yaşanan sel felaketine karşı üzüntüsünü dile getirerek, “Geçtiğimiz haftalarda orman yangınlarımızla büyük üzüntü yaşadık. Şimdi de Karadeniz bölgemizden gelen sel felaketi yüreğimizi yakıyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ataşehir Belediyesi olarak bu felaketlerin yaralarını sarmak için üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız” dedi.