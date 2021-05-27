Ataşehir’de 12. Çevre Şöleni’yle farkındalık oluşturulmaya devam edilecek

Çevre duyarlılığının artırılması, yurttaşların çevre konusunda bilgilendirmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla Ataşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Çevre Şöleni’nin bu yıl 12.’si yapılacak.

Covid-19 salgını nedeniyle şölen kapsamında her yıl gerçekleştirilen; okullar arası yarışmalar, oyunlar, atölyeler ve gösteriler bu yıl yapılamayacak. Buna karşın 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün anlam ve önemi dolayısıyla, Ataşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden online atölyeler yapılacak ve Çevre TIR’ı gezisi gerçekleştirilecek.

12. Ataşehir Belediyesi Çevre Şöleni’nde hem çocuklar hem de yetişkinler için internet üzerinden çevrimiçi olarak “Şehirde Ekolojik Yaşam Atölyeleri” yapılacak. Bu kapsamda çocuklar için “Hayalimdeki Bahçeyi Tasarlıyorum” ve “Çocuklarla Solucan Kompostu” atölyeleri, yetişkinler için ise “Bokashi Kompostu” ve “Şehirde Ekolojik Dönüşüm” atölyeleri hazırlandı. Atölyeler 29 - 30 Mayıs tarihlerinde Zoom programı üzerinden katılımcılarla birlikte yapılacak.

2 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 11.00’de Fetih Mahallesi Bağımsızlık Bulvarı’nda atık toplama etkinliği düzenlenecek.

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde ise saat 11.00’den itibaren bando ekibi ve Çevre TIR’ı Ataşehir’in cadde ve sokaklarında gezerek farkındalık oluşturacak.

Etkinliklerin diğer bir ayağında ise; Dünya Bisiklet Günü ve Dünya Çevre Günü nedeniyle 3- 4 -5 Haziran tarihlerinde 10.00 - 17.00 saatleri arasında Ataşehir Migros önünde bir bisiklet etkinliği düzenlenecek. Etkinlik alanına bisikletiyle gelenlere ve depolarda atıl olan bisikletlerini getirenlere düzenlenecek çekilişle bisiklet hediye edilecek. Tamir edilebilen bisikletler köy okullarındaki çocuklara bağışlanırken, tamir edilemeyenler ise geri dönüşüme kazandırılacak.