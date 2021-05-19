Ataşehir’de bando ekibiyle 19 Mayıs coşkusu

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 102. yıl dönümü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Ataşehir’de de kutlandı. Bando takımı eşliğinde sokak sokak dolaşan araç konvoyu ile 19 Mayıs coşkusu tüm Ataşehir’i sardı.
19 Mayıs konvoyu tüm Ataşehir’e bayram coşkusu yaşattıÇelenk sunma töreninin ardından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için korona virüs salgını dolayısıyla yalnızca ses araçları ve bandonun yer aldığı bir kutlama hazırlandı. 2 tır, 1 otobüs ve 9 ses aracıyla Ataşehir’in 17 mahallesinde 19 Mayıs konvoyu yapıldı. Türk bayraklarıyla süslenen araçlar, ilçenin sokaklarında turlayarak Ataşehir’e bayram coşkusunu yaşattı. Üstü açık kamyondaki bando takımının seslendirdiği marşlara vatandaşlar Türk bayrakları sallayarak eşlik etti. Evlerinin camlarından da bayraklar sallayarak eşlik eden vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.