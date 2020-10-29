Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Cumhuriyet Tır’ı üzerinden Ataşehirlilerin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Ardından otobüs ile mahalleleri gezen Başkan İlgezdi, cumhuriyet coşkusuna ortak oldu. Genci, yaşlısı, çocuğuyla, 7’den 70’e her yaştaki Ataşehirli, hem sokaklarda hem de evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerinde Atatürk ve Türk Bayraklarıyla cumhuriyete olan sevgilerini gösterdiler. Cumhuriyet kortejine Başkan İlgezdi ile birlikte; Ataşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Sevgi Uluğ ve Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın da katıldı. Ayrıca her mahalle de Cumhuriyet Bayramı için süslenmiş ve ses sitemiyle donatılmış minibüsler gezdi.
Ataşehir’de Cumhuriyet coşkusu
CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 97. YIL DÖNÜMÜ ATAŞEHİR’DE COŞKU İLE KUTLANDI. ATAŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İÇİN ÖZEL OLARAK HAZIRLADIĞI CUMHURİYET TIR’I VE OTOBÜSÜ, BANDO EKİBİNİN MARŞ VE ŞARKILARI EŞLİĞİNDE TÜM MAHALLE VE SOKAKLARI GEZDİ.
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