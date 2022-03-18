Ataşehir’de hak sahipleri evlerine kavuştu

Emekevler Atapark Konutları’nda hak sahibi vatandaşlar çekilen kura ile evlerine kavuştu.

Emekevler Atapark Konutları’nda, hak sahibi vatandaşların evlerinin belirlendiği kura çekilişi noter huzurunda 18 Mart Cuma günü Ataşehir Belediyesi 7. Kat Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Ataşehir’de gecekonduları sosyal donatı alanlarında kalan ve Emekevler’deki toplam 31 hak sahibi, noter çekilişiyle ATAPARK Konutları’ndaki yeni, modern evlerine kavuştu. Çekilişte; Emekevler bölgesinden 13, Barbaros Mahallesi’nden 14, Esatpaşa Mahallesi’nden 2, Küçükbakkalköy Mahallesi’nden 1 ve su deposu bölgesinden 1 hak sahibi yeni evlerinin kat ve daire numaralarını kendi çektikleri kurayla belirledi.

Törene hak sahipleri ve aileleriyle birlikte, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Başkan Yardımcıları Semih Sadık Kayhan, Hüseyin Hışman, Orhan Çerkez, Abdullah Der ile Emlak ve İstimlak Müdürü Olcay Akdoğan katıldı. Kura çekimi öncesinde söz alan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, tüm hak sahiplerine hayırlı olsun dilekleriyle başladığı konuşmasında, “31 vatandaşımıza evlerini teslim ettik. Bugünün koşullarında artık ev almak çok zor. En iyi şartlarda, hak sahiplerine evlerini teslim ediyoruz. Hepsi sağlıcakla otursun.” dedi.

Yeni dairesine kavuşan Sultan Mersin, “30 senedir Ataşehir’de tahtalı bir evde oturuyordum, şimdi yeni evime kavuştum. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kura çekilişinde daireleri belirlenen hak sahipleri, daha sonra anahtarlarını alarak yeni dairelerini gezdiler. Evlerine kavuşmaktan mutlu oldukları gözlenen Ataşehirliler, belediyeye ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Anne, baba ve çocuğuyla birlikte çekilişte hak kazandığı dairenin anahtarını teslim alan Nuran Ulucak, heyecanla yeni evini gezdi. Ulucak, “50 yıldır Barbaros Mahallesi’nde gecekonduda ikamet ediyorduk. Kentsel dönüşüm dolayısıyla belediyemiz sağ olsun, bizleri mağdur etmemek amacıyla bu konutları tahsis etti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. İnşallah güle güle oturacağız.” diye konuştu.

99.14 metrekarelik 2 oda 1 salon dairelerin ödemeleri hak sahipleri tarafından 20 yıla varan vadede yapılacak.