Ataşehir’de kültür-sanata kısıtlama yok

Pandemi nedeniyle tekrar sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı bugünlerde Ataşehir Belediyesi, E-Kültür Merkezi üzerinden kültür-sanat etkinliklerini düzenlemeye devam ediyor.

Vatandaşların sağlığı için kültür merkezlerini bir süre daha kapalı tutacak olan Ataşehir Belediyesi tüm etkinliklerini Ataşehirlilerin evine konuk ediyor. Pandemi nedeniyle kesintiye uğrayan canlı kültür-sanat faaliyetlerini sürdürebilmek adına tüm kültür merkezlerini tam donanımlı birer stüdyo haline dönüştüren Ataşehir Belediyesi aralık ayı için çok renkli bir program hazırladı. E-Kültür Merkezi kapsamında tüm etkinlik ve söyleşiler; Youtube, sosyal medya hesapları, Spotify ve Radyo Ataşehir’den yayınlanıyor. Ataşehir’de Aralık ayıyla birlikte birbirinden keyifli ve eğlenceli konserler, çocuk tiyatroları, atölyeler, söyleşiler, seminerler ve daha birçok etkinlik devam ediyor.

Yepyeni bir radyo programı: “Bir arkadaş uğrayacaktı”

Radyo programı yapımcısı Erdeniz Erol’un hazırladığı ve farklı müzik türlerinin canlı akustik performanslarını sunan “Bir Arkadaş Uğrayacaktı” isimli program dört farklı bölümle dinleyici karşısında. Programa sırasıyla; 8 Aralık’ta keman sanatçısı Güneş Özgeç, 15 Aralık’ta multi enstrümantalist, besteci ve vokalist Merih Aşkın, 22 Aralık’ta Trompet sanatçısı Dilan Balkay ve 29 Aralık’ta da sokak konserleri ve tiyatro müziği alanında tanınan müzisyen Onur Güney Kumaş katılacak.

Aralık ayının heyecan uyandıran bir diğer konseri de albüm, film müziği, belgesel projeleriyle adlarını duyuran Metin ve Kemal Kahraman kardeşlerin vereceği konser. Bu konserde Kahraman kardeşlere viyolada Umut Kahraman ve kemanda Özgür Kement eşlik edecek. Kahraman kardeşler bu konserlerinde tüm albümlerinden eserler seslendirecekler. Program 9 Aralık’ta Youtube’dan izlenebilir,10 Aralık’ta da Radyo Ataşehir’den dinlenebilir.

Her ay ilgiyle izlenen “Ataşehir’in Sesleri” projesinde aralık ayında iki konuk birden dinleyiciyle buluşuyor. Halk müziği sanatçısı Kutsal Evcimen 12 Aralık Cumartesi günü solist Sude Çelikkol ise 29 Aralık Salı günü Youtube kanalından izleyicilerle buluşacak.

Anadolu’dan Sesler dizisinde Ataşehir’in çok kültürlü dokusundan çıkışla, yöresel seslere programda yer vermeye devam ediliyor. Aralık ayının program konuğu Kelkit yöresi müziğinin temsilcilerinden Nazmi Can. Sanatçı 26 Aralık Cumartesi saat 20.00’de Youtube üzerinden 28 Aralık Pazartesi günü ise 10.30’da Radyo Ataşehir’den dinlenebilir.

Yaptığı film, dizi müzikleri ve besteleriyle bilinen Erdal Güney ise eski ve yeni albümünden eserlerle 28 Aralık Pazartesi saat 10.00’da Youtube üzerinden, 30 Aralık Çarşamba günü ise saat 10.30’da Radyo Ataşehir ‘den dinleyicilerle buluşacak.

Her ay ilgiyle takip edilen çocuk tiyatroları bölümü, Aralık ayında yepyeni bir kahramanı bizlere sunacak. Ataşehirli çocukların artık yepyeni bir oyun arkadaşı olacak: Puki. Sevimli kukla Puki her hafta bir tiyatro topluluğunu programında konuk edecek ve onlarla oyunlar oynayacak. Puki’nin Aralık ayındaki tiyatro etkinliği 3-6 yaş gurubu için hazırlanmış öğretici ve eğitici iki bölümden oluşuyor. Puki’nin Aralık ayındaki ilk konukları Fabrika Sanat ile Tiyatro Pan olacak. 27 Aralık Pazar günü Youtube’dan saat 10.00’dan itibaren Puki ile birlikte Fabrika Sanat’ın “Ben kimim?”, Tiyatro Pan’ın da “Renkler” oyunlarını izlemek mümkün olacak.

Sanat seminerleri - kültür ve sanat sohbetleri

Ataşehir Belediyesi E-Kültür Merkezi’nin “Çağdaş Sanat Bölümü” koordinatörlüğünü üstlenen Prof. Marcus Graf sanat tarihi seminerlerine devam ediyor. Aralık ayında konu Avrupa Orta Çağ Sanatı. Karanlık Çağ olarak adlandırılan bu bin yıllık dönemde ortaya çıkan sanat eserlerinin unsurları ve estetiği anlatılıyor. “Marcus Graf ile Sanat Tarihi” 25 Aralık Cuma günü Youtube’dan Saat: 20.00’de, 27 Aralık Pazar günü ise Radyo Ataşehir ‘den saat 10.30’da yayınlanacak.

Galeri Sohbetleri’nde bu ay Melike Bayık günümüzün eğitimli yeni jenerasyon galericilerden Leyla Ünsal ile Versus Art Project’in kuruluşu, yapılanması ve sanat ortamı içindeki dinamiklere göre durumunu tartışıyor. Program 10 Aralık’ta Youtube’dan 24 Aralık’ta Radyo Ataşehir’den yayınlanacak.

Hatice Utkan Özden, aralık ayı Müze Sohbetleri’nde Baksı Müzesi kurucusu Prof. Hüsamettin Koçan ile müze kurmak, sürdürmek ve müzecilikte yeni yaklaşımlar üzerine bir sohbet gerçekleştirecek. 15 Aralık Salı günü Youtube üzerinden yayınlanacak program 17 Aralık Perşembe günü de Radyo Ataşehir’den dinlenebilir.

Çağdaş Sanat Buluşmaları kapsamında Aralık’ta Rumeysa Kiger moderatörlüğünde sanat tarihçisi Nergis Abıyeva ile ülkemizin az bilinen ressamlarından Tiraje Dikmen’in yaşamı ve sanatı üzerine bir sohbet gerçekleştiriliyor. Program 16 Aralık’ta Youtube’dan 18 Aralık’ta Radyo Ataşehir’den yayınlanacak.

“Hayat Akarken” serimizde Özgür Okuryazar, oyuncu ve yazar Bülent Emrah Parlak ile hayata, sanata, edebiyata, tiyatroya dair bir söyleşi gerçekleştiriyor. Bu keyifli sohbeti de 17 Aralık Perşembe günü Youtube Youtube’dan seyredebilir, 19 Aralık Cumartesi Radyo Ataşehir’den dinleyebilirsiniz.

“Doğa Zaman ve İnsan Üzerine” başlıklı sanatçı sohbetleri’nin bu ayki konuğu sanatçı Ahmet Duru. Moderatör Öykü Demirci sanatçının hayatı, sanatı ve sanatındaki doğa ile insan ilişkisi üzerinde duracak, Duru’nun Ferda Art Platform’da açılacak sergisine dair konuşulacak. Program 23 Aralık Çarşamba günü Youtube’dan, 25 Aralık Cuma günüyse Radyo Ataşehir’den yayınlanacak.

Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, pandemi sürecinde kültür-sanat alanındaki üretimlerin odağını “Umut” teması olarak belirlemişti. Şairlerin umut temalı şiirlerini okudukları “Umut Şiirleri”nin aralık ayı konuğu Fatin Hazinedar. Şairin şiirleri 14 Aralık Pazartesi günü Youtube üzerinden 16 Aralık Çarşamba Radyo Ataşehir’den yayınlanacak.

“Yazarlar Çocuklarla Buluşuyor” söyleşi programının aralık konuğu yazar Murat Yalçın. Yazar bu kez genç okurlar için kaleme aldığı “Oralı Olmamak” isimli romanı ile yazar Neslihan Önderoğlu’nun konuğu oluyor. Program 18 Aralık Cuma Youtube üzerinden saat 20.00’de, 20 Aralık Pazar günü ise Radyo Ataşehir’den saat 10.30’da yayınlanacak.

Kurmaca metinleri mercek altına alan “Edebiyat Akşamları” programının aralık ayı konuğu Müzeci-Yazar Orhan Bahtiyar. Gazeteci-Yazar Kadir İncesu moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşide Orhan Bahtiyar’ın tarihsel süzgeçten geçirdiği biyografik yapıtları ele alınıyor. Bu güzel söyleşi 24 Aralık Perşembe günü Youtube’dan 26 Aralık Cumartesi ise Radyo Ataşehir’den yayınlanacak.

Ödüllü romancı, Edebiyat Atölyesi Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Barış İnce dört haftalık “Yazı Semineri”yle Ataşehirlilerle buluşuyor. Seminer programında; duyuların açılması, dilde özen, etkili yazım örnekleri, kurmaca yazımı, hikâye anlatıcılığı ve öykünün unsurları anlatılacak. Diyalog yazma, karakter oluşturma, anlatımda uygulanan kimi teknikler katılımcılarla paylaşılacak. Zoom üzerinden gerçekleşecek seminer programına katılım ilk başvuran 20 kişi ile sınırlı olacak. Seminerler 6-13-20-27 Ocak Çarşamba günleri saat 20.30’da gerçekleştirilecek.

Tarih Okulu’nda bu ay tarihçi Olgay Söyler moderatörlüğünde gerçekleşecek olan programda Sinop Üniversitesi FEF Tarih Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Süleyman Tekir konuk olacak. Sarıkamış Harekâtı üzerine çalışma yapan Süleyman Tekir, cephede neler yaşandığına dair Olgay Söyler’in sorularını cevaplayacak. Söyleşi 22 Aralık Salı saat 20.00’de Youtube’dan, 23 Aralık Çarşamba saat 10.30’da ise Radyo Ataşehir’den yayınlanacak.

Yaşama, sanata, kültüre dair farklı konu ve konuklarla gerçekleştirilen söyleşilerde bu ay yazar Orhan Bahtiyar televizyon sunucusu, gazeteci ve yazar Özge Uzun’u ağırlıyor. Televizyon dünyasının önemli haber spikeri ve programcılarından Özge Uzun, yeni kitabı ’’Kırmızı Sarı ve Gergedan’’ ile yazar Orhan Bahtiyar’ın sorularını cevaplayacak. Daha önce ’’Sizin Hiç Maviniz Var Mı ?’’ ve ’’Kalbimin Ses Telleri’’ adlı kitapları yayımlanan Özge Uzun’un yeni kitabı ’’Kırmızı Sarı ve Gergedan’’ Nemesis Kitap etiketiyle geçen ay okurla buluşmuştu. Bu keyifli sohbet 30 Aralık Çarşamba saat 20.00’de Youtube’dan 31 Aralık Perşembe saat 10.30’da ise Radyo Ataşehir’den yayınlanacak.

11 Aralık Cuma günü “Sinema Buluşmaları” programında yazar Sibel Öz “Bir Türkiye Hikayesi: Adile Naşit” başlığıyla gazeteci İsmail Afacan’ın sorularını yanıtlıyor. Program Youtube’dan saat 20.00’de izlenebilir.

Sinema eleştirmeni ve yazarı Kerem Akça ile başlayan “Sinemada Akımlar” seminer dizisi Aralık’ta da tüm hızıyla devam ediyor. Bu ay; “İtalyan Yeni Gerçekçiliği” ve “Fransız Yeni Dalgası” konuşulacak program 19 Aralık Cumartesi Youtube’dan izlenebilir.

Sinema yazarı ve öğretim görevlisi Rıza Oylum ile Dünya Sineması seminer dizisi bu ay Uzakdoğu ve Alman Sinemaları’nı gündeme getiriyor. Bu program da 21 Aralık Pazartesi Youtube’dan saat 20.00’de izlenebilir.