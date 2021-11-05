Ataşehir’de miniklerin ikinci evi olan ‘Bahri Behçet Yıldız Gündüz Bakımevi’ açıldı

Ataşehir Belediyesinin yeni hizmete açtığı ikinci kreş olan ‘Bahri Behçet Yıldız Gündüz Bakımevi’, Kayışdağı Mahallesi’nde 3-5 yaş arası Ataşehirli çocuklara uzman kadrosuyla eğitim veriyor. Bakımevinde çocukların bilişsel, duygusal, psiko-motor gelişimleri destekleniyor.

Ataşehir Belediyesi’nin yeni hizmete açtığı ikinci kreş olan Bahri Behçet Yıldız Gündüz Bakımevi, Kayışdağı Mahallesi’nde açıldı. Bahri Behçet Yıldız Gündüz Bakımevi 3-5 yaş arası Ataşehirli çocuklara uzman kadrosuyla eğitim veriyor. Bakımevinde çocukların bilişsel, duygusal, psiko-motor gelişimleri desteklenirken, birçok yöntemle oluşturdukları ve yetenekleri de gelişme fırsatı buluyor. Çocuklara serbest hareket etme olanağı sağlayan dış oyun mekanları, sezgi ve becerilerini geliştirecek resim, müzik, dans gibi hobi alanları, temiz ve hijyenik ortamda uyumalarını sağlayacak yatakhane ile merkez şimdiden çocukların ikinci evi oldu. Bakımevi çocukların her türlü ihtiyaçları ve güvenlikleri düşünülerek, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak tasarlandı. Bina yerden ısıtma, enerji tasarruflu aydınlatma sistemleri ve doğal içerikli zemin kaplamalarla donatılarak çocukların kullanımına hazır hale getirildi.

“Onlar bizim göz bebeğimiz"

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de hizmet vermeye başlayan Bahri Behçet Yıldız Gündüz Bakımevi ile ilgili olarak, “İlçemizde çocuklarımızın okul öncesi eğitimi için faaliyete geçirdiğimiz kreşimizde tek gayemiz minik yavrularımızın en iyi şartlarda eğitim alarak hayata adım atmalarını sağlamak. Kıymetli Ataşehirli ailelerimizin gözü arkada kalmasın çünkü onlar bizim de göz bebeğimiz. Bizler geleceğimiz olan çocuklarımızın en temel eğitimi alacakları kreşlerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz. Kreşimizin hayata geçmesinde emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Gündüz bakımevleri nasıl çalışıyor?

Gündüz Bakımevleri 3-5 yaş arası çocuklara eğitim veriyor. Gündüz Bakımevlerinin açılış saati 08.30-17.00 Ön kayıtlar her yıl 15 Haziran ile 15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Pandemi koşulları nedeniyle 10-12 öğrenci olacak şekilde sınıf kapasiteleri düzenlendi. Bahri Behçet Yıldız Gündüz Bakımevi adresi ise Kayışdağı Mahallesi Nasır Caddesi No: 82 Fidan Kalpler Gündüz Bakımevi: Küçükbakkalköy Mahallesi Başöğretmen Caddesi Meşe Sokak No: 4.