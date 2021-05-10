Ataşehir’in cadde ve sokaklarında bahar temizliği başladı

Ataşehir Belediyesi ve İSTAÇ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak çalışma ile ilçenin cadde ve sokaklarından bahar temizliği yapıldı. 27 araç ve 117 personelin yer aldığı çalışmaya Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Kayhan ve İSTAÇ Genel Müdürü Mehmet Aslan Değirmenci de katılım sağladı.

Tam kapanma sürecinde cadde ve sokakların boş kalmasını fırsata çeviren Ataşehir Belediyesi ve İSTAÇ Genel Müdürlüğü bahar temizliğinde bir araya geldi. Toplamda 27 araç ve 117 personelin yer aldığı çalışmalar kapsamında 35 cadde ve 1 meydanda temizlik işlemleri yürütüldü. Gerçekleştirilen faaliyete Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Kayhan ve İSTAÇ Genel Müdürü Mehmet Aslan Değirmenci de katılım sağladı. Özellikle pandemi sürecinde yürütülen temizlik çalışmaları çevre esnafı tarafından ise memnuniyetle karşılandı.

“Temiz bir Ataşehir temiz bir İstanbul”

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Kayhan, “Bugün burada Ataşehir ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ortak bir çalışmaya imza atıyoruz. Bu ortak çalışma aslında daha önce yapılan temizlik çalışmalarının daha kapsamlı hale getirilmiş ürünü. Bugün Ataşehir’in ana arterlerinde genel temizliğimizi yapacağız. Temiz bir Ataşehir temiz bir İstanbul için çalışırken İBB’ye de teşekkür etmek istiyorum. Büyükşehir belediyemizi yanımızda görmek, birlikte projeler gerçekleştirmek, İstanbulumuz için beraber çalışmak bizler için sevindirici bir durum. Bugün kalabalık bir ekiple bu çalışmayı yürüteceğiz. Pandemi dolayısıyla alınan tam kapanma kararı neticesinde sokak ve caddelerin insan ve araç sayısı bakımından azalmış olmasını aslında fırsata çeviriyoruz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“18 araç ve 60 personelle destek olacağız”

Yürütülen çalışmaya ilişkin bilgi veren İSTAÇ Genel Müdürü Mehmet Aslan Değirmenci, “Biz Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı çalışan iştirak şirketi İSTAÇ olarak İstanbul’da bulunan 39 ilçe genelinin ana arterlerini, ana meydanlarını düzenli olarak temizliyoruz. Tam kapanma sürecini fırsata çevirmek adına mümkün olduğunca yoğun bir şekilde ekiplerimizle ortak çalışma yürüttüğümüz belediyelerle bu durumu fırsata çevirmek istiyoruz. Bugünde bu amaçla buradayız. Ataşehir’deki ana cadde ve bulvarlarda akşam saatlerine kadar temizleme ve yıkama çalışması yürüteceğiz. Bu çalışmada İSTAÇ olarak 18 araç ve 60 personelle destek olacağız” diye konuştu.