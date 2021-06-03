Ataşehir’in ulaşım sorunları çözüme kavuşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile Ataşehir Belediyesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği toplantıda Ataşehir’in ulaşım sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Toplantıya, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Deniz Kutlu, İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, Ulaşım Koordinasyon Müdürü Zerrin Alvan, Ulaşım Koordinasyon Müdür Yardımcısı Elif Zeynep Çakır, Belediye Başkan Yardımcıları, ilgili birim müdürleri ile muhtarlar katıldı. Mahallelerin ulaşım sorunları hakkında bilgi veren Başkan Yardımcısı Deniz Kutlu, Ataşehir’in ulaşım sorunlarını çözüme ulaştırmak için gerekli çalışmaları İBB yetkilileriyle birlikte gerçekleştireceklerini söyledi. Mahalle muhtarlarının talep ve görüşleri, İBB yetkilileri tarafından dikkatle dinlendi ve çözüme kavuşturulmak üzere gerekli çalışmaların yapılacağı ifade edildi.

İhtiyaca yönelik çözümler

Ataşehir ilçesi ulaşım sorunları ve çözüm önerileri değerlendirme toplantısında; mahalleler arasında bütünsel ulaşımı sağlayacak toplu taşıma hatlarının yeniden düzenlenmesi, bisiklet yolları, elektrikli ulaşım sistemleri, ulaşım türleri arası entegrasyon, devam eden metro projeleri, trafik sıkışıklığının önüne geçilecek düzenlemelerinin yapılması gibi konular ele alındı. Ataşehir Belediyesi tarafından İBB yetkililerine acil çözüme kavuşturulması için iletilen 22 talep ise bir sunum eşliğinde katılımcılarla paylaşıldı.

Ataşehir’de “Toplu Taşıma” toplantısı yapıldı

Bir diğer toplantı ise İETT Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Ataşehir Belediyesi yetkilileri arasında gerçekleştirildi. Bir araya gelen ekipler ilçenin ulaşımıyla ilgili durumu masaya yatırdı. Toplantıda ilçenin mevcut ulaşım durumundan, vatandaşların ihtiyaçlarına kadar çeşitli konular üzerinde neler yapılabileceği hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda interaktif bir sunum da yapılarak mevcut İETT hatları hakkında bilgi verildi. İETT heyeti, toplantıda ilçeyle ilgili ulaşım taleplerini de dinledi.

İlçede herkes için erişilebilir, emniyetli, sürdürülebilir, entegre bir toplu ulaşım altyapısını sağlamak ve yolcu memnuniyetini artırmak için çözümlerin aktarıldığı toplantıya; İETT Genel Müdür Yardımcısı Murat Altıkardeşler, İETT Yolcu Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanı Müfit Yetkin, İETT Ulaşım Planlama Dairesi Başkanı Yusuf Limon, İETT Kurumsal İletişim Müdürü Ebru Şentürk, İETT Yolcu Hizmetleri Müdürü Büşra Boysan ile İETT Anadolu Bölgesi Ulaşım Planlama Müdürü Yasemin Tarı katıldı.

Toplantıda İETT yetkilileri gelecek dönem için stratejik yaklaşımlarını aktardı. Bu kapsamda İETT’nin mevcut ve yeni açılacak metro hatlarına entegre hatlar planladığı, uzun ve metroya paralel hatlar yerine metro hatlarını besleyecek, bu sayede daha çok sefer ile daha çok yolcunun taşınacağı yeni hat planlamaları yapılması için çalışmalar yapacaklarını ifade ettiler.

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Deniz Kutlu gerçekleştirilen toplantı ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “İETT Genel Müdürlüğü ile Ataşehir Belediyemizin ortaklaşa düzenlediği ‘Toplu Taşıma’ toplantımızda muhtarlarımızın mahalleri ile ilgili önerileri görüşüldü. Toplantımız çözüm odaklı geçmiş olup, gerekli notlarımız alınmıştır. Birlikte çalışıyoruz, birlikte çözüyoruz.”

Toplantı sonunda yetkililer düzenli aralıklarla bir araya gelip gelişmeler hakkında bilgi alışverişi yapma kararı aldılar.