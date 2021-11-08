Atatürk 10 Kasım’da Kartal’da anılacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sonsuzluğa uğurlanışının 83’üncü yıl dönümünde Kartal Belediyesi’nin düzenleyeceği etkinliklerle anılacak.

Kartal’da; Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Kartal Belediye Başkanlığı, İlçe Protokolü, Kartal’daki okulların yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve halkın katılımıyla sabah saatlerinde Kartal Meydanı Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilecek resmi töreninin ardından 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı, Kartal Belediyesi’nin düzenleyeceği belgesel ve söyleşi programları ile devam edecek.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organizasyonu ile gerçekleştirilecek olan etkinlikler kapsamında genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ve O’nun Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrim mücadelesini ve sonsuzluğa giden yolculuğunu anlatan "Selanik’te Başlayıp, Sonsuzluğa Giden Yol " belgeselinin gösterimi yapılacak.

5 bölümlük milli gün belgeselleri serisinin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında izleyici ile buluşan “Cumhuriyet’e Giden Yol” adlı ilk belgeselinden sonra serinin ikinci bölümünü oluşturan "Selanik’te Başlayıp, Sonsuzluğa Giden Yol” belgeseli, 10-11-13 Kasım 2021 tarihlerinde, saat 20.00’da Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde, 12 Kasım 2021 tarihinde ise saat 20.00’da Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde çağdaşlaşma tarihimize ve Ata’mızın son günlerine ışık tutacak.

Belgesel gösteriminin ardından 10 Kasım anma programı, Dr. Tuna Yılmaz ve Gazeteci Yazar Tayfun Gönüllü’nün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadele yıllarından sonra verdiği çağdaşlaşma çalışmalarına ve Atamızın yaşamının son günlerine fotoğraflar ve hikâyelerle ışık tutacağı bir belgesel söyleşisine sahne olacak. 10 Kasım Çarşamba günü Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan söyleşi, saat 20.30’da başlayacak.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek bir diğer söyleşi programı ise 11 Kasım Perşembe günü saat 20.30’da yapılacak. Reformları ile birçok sanayi kuruluşunun, bankaların, tarımsal gücün oluşmasının altına imzasını atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ülkemizin ekonomi tarihine olan katkıları, Devlet Eski Bakanı ve Avukat Önay Alpago’nun “Atatürk’ün Ekonomi Devrimi” başlıklı söyleşisinde ele alınacak.

Söyleşi serisinin 12 Kasım Cuma günkü programı ise saat 20.30’da Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Emekli Tümgeneral, yazar Ahmet Yavuz, “Atatürk’ün Askeri Dehası” adlı söyleşisinde, Atatürk’ün yetiştiği ortamları, kendini adadığı davayı, Milli Mücadele stratejisini, komutanlığını ve liderliğini anlatacak.

10 Kasım Çarşamba günü başlayan Atatürk’ü Anma programı, 13 Kasım Cumartesi günü, saat 20.30’da Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde son bulacak. Kendisini İslâm’ın doğru anlaşılmasına adamış İlahiyatçı Yazar Cemil Kılıç, “Atatürk’ün Dine Bakışı” konulu söyleşisi ile Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, dine bakış açısını ve dini değerlerimize verdiği önemi katılımcılar ile paylaşacak.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa uğurlanışının 83’üncü yıl dönümünde düzenlenecek olan anma programına tüm komşularımız davetlidir.