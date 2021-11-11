Atatürk, ‘Geldikleri Gibi…’ isimli gösteriyle Maltepe’de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83. yıl dönümünde televizyon programcısı ve sunucu Mustafa Başgülşen’in “Geldikleri Gibi…” isimli tek kişilik gösterisi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu, küllerinden doğan bir milletin efsanevi öyküsünü anlatan iki perdelik gösteri, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Gösteride, Atatürk’ün tarihe geçen 1. Dünya Savaşı yenilgisi sonrası İstanbul’u işgal eden İtilaf Devletleri donanması için söylediği “Geldikleri gibi giderler” sözünden yola çıkılarak, Milli Mücadele sürecinde yaşananlar anlatıldı. Başgülşen’in Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları ile Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına ait hatıraları paylaştığı gösterisinde duygu dolu anlar yaşandı.