Atıklar sanat eseri oldu

Sanatçı-eğitmen Siya Zobi’nin “Atıklardan Harikalara” isimli sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı. Zobi, çöpe atılan çeşitli eşyalardan, kullanım dışı kalmış objelerden ürettiği sanat eserlerini, sanatseverler ile tanıştırdı.Maltepe ilçesinde Gülsuyu Mahallesi’nde atölye çalışmalarına devam eden Zobi, dördüncü kişisel sergisini, pandemi koşullarında açtı. İlk başta tahmin edilemeyecek malzemelerle yaptığı eserleriyle katılımcıları şaşırtan Zobi, “Çöpten malzemeleri bulmakla başladım. Sergimde, çöplerle, atık materyallerle ne yapılabilir bunu göstermek istedim. Elinizdeki çöpleri atmadan önce bir düşünün. Ben bunu her yaştan sanat meraklısına, gençlere göstermek istedim. Her türlü eski, atık malzemeyi geri dönüştürerek eserler oluşturabilirsiniz. Bunun için çok yüksek harcamalar yapmanıza gerek.” dedi. İnsan sağlığına ve çevreye zararlı maddeler içermeyen su bazlı sertleştirici Powertex ürünleriyle her tür atık malzemeyi sanat eserine, materyale dönüştürdüğünü ifade eden Zobi, “Powertexi kumaş parçalarına uygulayarak heykeller yapıyorum. Doğal kumaş ve dantel parçalarıyla, strafor köpük objeler ve parçalarla mumluklar hazırlıyorum. Tuvalet kağıdı rulosu ve atık kumaş parçaları kullanarak oyuncaklar yapıyorum. İlaç, parfüm, içecek ve diğer küçük şişelerden, kütüklerden heykeller, eskitme eserler, objeler yapıyorum.” diye konuştu. Zobi, Suriye’deki iç savaştan ailesiyle kaçan, 2 Eylül 2015’te Muğla’nın Bodrum ilçesinde kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan Kurdi’ye bir eserinde yer verdi. Zobi, denizanalarının biçimlerinden etkilenerek yaptığı eserini de bu sergide sanatseverlerle buluşturdu. Zobi, adalet temalı heykellerini, Truva efsanesini konu alan heykel ve objelerini de sanatseverlerin beğenisine sundu. Sergi 30 Kasım’a kadar Galeri Maltepe’de ziyarete kapılarını açık tutacak.