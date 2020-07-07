Avcılar Belediye Meclisi 3 ay aradan sonra olağan toplandı

Avcılar Belediyesi Meclisi, korona virüs ile mücadele kapsamında normalleşen hayat ile birlikte ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi. Mecliste komisyon üyeleri seçilerek 2019 yılı Faaliyet Raporu onaylandı.

Korona virüs nedeniyle ertelenen ve 3 aydır olağan olarak toplanamayan Avcılar Belediye Meclisi, yeniden olağan olarak toplandı. Toplantı Barış Manço Kültür Merkezi’nde sağlık tedbirleri ve sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak gerçekleşti. Tüm meclis üyelerinin maskeleri ile katıldığı toplantıda 2019 faaliyet raporunun yanı sıra 16 maddelik gündem konuları görüşüldü. Mecliste komisyon üyeleri seçildi ve 2019 yılı Faaliyet Raporu görüşülerek onaylandı. Toplantının açılışında konuşan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, pandemi döneminde yürütülen çalışmaların bilgisini paylaşarak, belediye bünyesinde çalışan bin 700 çalışana emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Hançerli, faaliyet raporunu sundu

Meclis 1. Başkan Vekili Yüksel Can tarafından yönetilen oturumda Başkan Hançerli, faaliyet raporuna ilişkin bir sunum yaptı. Hançerli, 2019 yılında hayata geçirilen ve yapımı devam eden projeler hakkında meclisi bilgilendirdi. Verimli ve etkin bir kaynak yönetimiyle toplumun her kesimine eşit şekilde hizmet ulaştırdıklarının altını çizen Başkan Hançerli, “Az konuştuk, hiç reklam yapmadık, çok iş yaptık. 448 bin Avcılarlıya eşit hizmet sunduk. Kimin neye ihtiyacı varsa ona göre hizmet ulaştırdık. Şeffaflığı, hesap verilebilirliği ve katılımcılığı benimsedik. Ben seçildim, ben ne dersem o olur demedik” dedi.

“Avcılar’ın kaynaklarını 448 bin Avcılarlı için kullandık”

Başkan Hançerli sunumunda 2019 yılında uygulanan tedbirler sonucunda bütçede yüzde 9,73 tasarruf sağlandığını söyledi. Hançerli 2019 yılı bütçe tablosunu göstererek, “Avcılar’ın kaynaklarını 448 bin Avcılarlı için kullandık. Bu Türkiye için özel bir tablo. Sanki Almanya’daki bir belediye gibi bütçe fazlası veriyoruz. Harcamak isterseniz harcamak kolay. Ama biz geriye dönüp baktığımızda iş yapmışız, çalışmışız. Etkin ve verimli kaynak kullanımı, eşit hizmet, şeffaflık, katılımcılık, halkın gerçek sorunlarına gerçek çözümler derseniz inanılmaz hizmetler sunuyorsunuz, halkınızı mutlu ediyorsunuz. Buna ek olarak da bütçe fazlası veriyorsunuz” dedi.

“Avcılar’ın her sokağında yenilenme başladı. Bu gurur hepimizin”

Başkan Hançerli sunumunda, depremle mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalara da değindi. Hançerli, ”Kentsel dönüşüm konusu onlarca yıldır ihmal edilen bir konuydu. Bu konuda tüm Türkiye’ye örnek olacak bir modelle çalışmalarımıza başladık. Hızla ilerliyoruz. Bugün Avcılar’ın her bir sokağında yenilenmek, güvenli hale gelmek için binaların yıkılıp yeniden yapıldığını görebilirsiniz. Bu çok gurur verici bir durum ve bu gurur hepimizin. Yapacak daha çok işimiz var” dedi.

Faaliyet raporu sunumunun ardından gündemde yer alan maddelerin görüşülüp karara bağlandı.