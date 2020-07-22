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Avcılar Belediyesi asbest denetimlerine hız verdi

AVCILAR BELEDİYESİ, DEVAM EDEN KENTSEL YENİLENME SÜRECİNDE YIKIM ÖNCESİ ASBEST DENETİMLERİNİ ARTIRDI.

Avcılar Belediyesi asbest denetimlerine hız verdi

Avcılar Belediyesi, devam eden kentsel yenilenme sürecinde yıkım öncesi asbest denetimlerini artırdı.

Avcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri insan sağlığı açısından ciddi zararlar oluşturan asbest ve tehlikeli atıkların denetimlerini düzenli olarak sürdürüyor. Başta akciğer kanseri olmak üzere birçok solunum hastalığına neden olan asbestin, toplum sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturması adına başlayan çalışma, ilçe genelindeki yıkılması planlanan tüm binalarda uygulanıyor.

Avcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün uzman ekiplerince yürütülen uygulama, ekiplerin asbest çıkabilecek noktaları tespit etmesi, numune aldırması ve sonrasında asbest raporu ve tehlikeli, tehlikesiz atık sürecini incelemesi ve onaylaması ile gerçekleşiyor.

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