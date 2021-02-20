Avcılar Belediyesi asırlık ağaçları kurtarmaya devam ediyor

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli’nin talimatıyla Kaz Dağları’ndan tünel inşaatı altında kalmaktan kurtarılan ağaçlara yenileri eklendi. Yaklaşık bir yıl önce taşınmaya başlanan asırlık yüzlerce ağaca ek olarak bugün 200 adet daha zeytin ağacı Avcılar’a getirildi.
"Doğanın sahibi değil parçasıyız”
Başkan Hançerli konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunlara değindi:"Doğanın ve yaşam alanlarımızın yok edilmesinin önüne geçilmelidir. Yol yapımı ve tüneller nedeniyle zeytin ağaçları kesiliyor, yakılıyor odun oluyor. Buna bizim yüreğimiz dayanmadı. Barıştır, dostluktur, kardeşliktir, umuttur, bin bir derde şifadır zeytin ağacı. Avcılarımızın dört bir yanını donattığımız zeytin ağaçlarımızı, kardeşimiz komşu belediyelerimizle de paylaştık. Bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz”