Avcılar Belediyesi’den 134 bin 550 kişiye sıcak yemek desteği

Avcılar Belediyesi, pandemi döneminde de dışarı çıkamayan ve korona virüse yakalanan hastalara sıcak yemek servisi yapmaya devam ediyor. Ekipler pandemi döneminde 134 bin 550 kişiye sıcak yemek desteği sağladı.

Kentteki ihtiyaç sahibi yaşlı, hasta ve kimsesiz vatandaşlara sıcak yemek hizmeti veren Avcılar Belediyesi Aşevi, pandemi sürecinin başından beri korona virüs hastası vatandaşların evlerine günlük sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Belediye ekipleri, İçişleri Bakanlığının Covid-19 salgınına karşı aldığı önlemler kapsamında yayımladığı genelge uyarınca sokağa çıkamayan vatandaşlar ve korona virüs hastası vatandaşlara günde 3 çeşit 2 öğün sıcak yemek servisi yapıyor. Virüsün yaygınlaşmaya başlamasıyla kentteki 65 yaş üstü, engelli kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunan hastaları belirleyen Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yemeklerin, hasta ve yaşlıların yiyebileceği özellikte yağ, şeker ve tuz oranları ölçülü şekilde hazırlanmasına özen gösteriyor. Hijyen kurallarına uygun olarak paketlenen yemekler, temassız bir şekilde günde 432 kişinin evine ulaşıyor.

Kentteki Covid-19 testi pozitif çıkan tüm hastalar, test sonuçlarını belediyenin whatsapp ihbar hattına göndermeleri halinde sıcak yemek hizmetinden yararlanabiliyorlar. Avcılar Belediyesi, Mart ayından bugüne kadar toplam 134 bin 550 kişinin sıcak yemek ihtiyacını karşıladı. Ekipler aynı zamanda, vatandaşın ihtiyacı olması halinde “sevgi paketi” ismini verdikleri temel gıda maddelerinden oluşan erzak paketi desteği de sağlıyor. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “ Sürecin başından beri titizlikle ve seferberlik ruhuyla çalışarak komşularımızın eğitimden sağlığa, kültür sanattan ulaşıma kadar komşularımızın her ihtiyacını giderme gayretindeyiz. Korona virüsle mücadele çalışmalarımızı ilk günkü hassasiyetimizle sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.