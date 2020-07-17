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Avcılar rengarenk çiçeklerle donatılıyor

AVCILAR BELEDİYESİ, PANDEMİ SÜRECİNİN ARDINDAN SOSYAL HAYATIN HAREKETLENMESİ İLE BİRLİKTE ALT YAPI VE YOL ÇALIŞMALARININ YANI SIRA KENTİ GÜZELLEŞTİREN PEYZAJ ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ. İLÇE GENELİNDE PARK VE YOL KENARLARINA DİKİLEN RENGARENK ÇİÇEKLER, AVCILARLILARA GÖRSEL BİR ŞÖLEN SUNUYOR.

Avcılar rengarenk çiçeklerle donatılıyor

Avcılar Belediyesi, pandemi sürecinin ardından sosyal hayatın hareketlenmesi ile birlikte alt yapı ve yol çalışmalarının yanı sıra kenti güzelleştiren peyzaj çalışmalarına hız verdi. İlçe genelinde park ve yol kenarlarına dikilen rengarenk çiçekler, Avcılarlılara görsel bir şölen sunuyor.

Korona virüsle mücadele sürecinde parkların bakımını ve çevre düzenlemelerini yaparak salgın sonrası için hazır hale getiren Avcılar Belediyesi Park ve Bahçe Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, parkları periyodik olarak temizleme peyzaj çalışmalarını da hummalı şekilde sürdürüyor.

“Kentimizin değerine değer katmaya devam edeceğiz”

Çalışma ile ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Sürekli artan yeşil alanlarımız, asırlık zeytin ağaçlarımız, rengarenk çiçeklerimizle Avcılar’ımıza nefes aldırmaya ve kentimizin değerine değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

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