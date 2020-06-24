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Avcılar’da barbekü alanları kaldırıldı

AVCILAR BELEDİYESİ KENTİN EN BÜYÜK PARK ALANI OLAN PAŞAELİ PİKNİK ALANI’NDAKİ BARBEKÜ BÖLÜMLERİNİ KALDIRDI. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI AV. TURAN HANÇERLİ’NİN TALİMATI İLE KALDIRILAN BARBEKÜ ALANLARININ YERİNE PİKNİK MASALARI KONDU.

Avcılar’da barbekü alanları kaldırıldı

Avcılar Belediyesi kentin en büyük park alanı olan Paşaeli Piknik Alanı’ndaki barbekü bölümlerini kaldırdı. Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli’nin talimatı ile kaldırılan barbekü alanlarının yerine piknik masaları kondu.

Isınan havaların ve normalleşme sürecinin etkisiyle park ve piknik alanlarında görülen yoğunluğu önlemek ve temiz hava sahası oluşturmak adına Avcılar Belediyesi yeni bir çalışmaya imza attı.

Belediyenin Park ve Bahçe Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, bir süredir mangal yasağı uygulanan kentin park ve bahçelerini yasağa uygun olarak düzenlemeye başladı. Düzenlenmeye ilk olarak Avcılar’ın en eski ve büyük parklarından olan Paşaeli Kent Parkı’ndan başlandı. Toplum sağlığı ve kamu düzeni koruma, izolasyonu temin etme, mesafeyi koruma açısından risk oluşturması nedeniyle parktaki tüm barbekü alanları yıkılarak yerlerine sosyal mesafeye uygun nitelikte piknik masaları yerleştirildi.

Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Hala sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat etmemiz gereken bir süreçteyiz. Bu kontrollü normalleşme sürecini büyük bir dikkat ve titizlikle yürütmeliyiz. Bu çerçevede hem sosyal mesafe kurallarına uygun hem de dumansız, daha temiz yeşil alanlar oluşturmak için uyguladığımız mangal yasağımıza uygun olarak yeni düzenlemeler yapma kararı aldık. Güzel insanlar kenti Avcılar, huzurla rahat nefes alsın diye çalışıyoruz” dedi.

Park ve Bahçe Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları eş zamanları olarak ilçedeki tüm park ve bahçelerde devam edeceği öğrenildi.

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