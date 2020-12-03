Avcılar’da engelli yaşam merkezi açıldı

Avcılar’da engellilere daha iyi hizmet vermek ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için yapımı tamamlanan Avcılar Belediyesi Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi hizmete açıldı.
Engelli merkezinin oldukça kapsamlı bir yaşam ve eğitim merkezi olarak planlandığını kaydeden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise sözlerine şöyle devam etti:“Avcılarımızın ilk engelli merkezimizi 700 metre kapalı alan ve açık alan ile birlikte çok hoş güzel manzarası olan bir alanda yaptık. 10 adet çalışma odamız var. Duyu bütünleme odasından spor ve müzik aktivitelerine kadar grup çalışmaları yapılabilecek. Ayrıca Türkiye’de bir ilk olabilecek bir çalışma. Sivil toplum örgütleri ile ortak çalışmalar yaptık. Onların da bulunabileceği alan ayırdık. Burada engelli dernekleri yer alabilecek. 3 Aralık meselesi engeller meselesi eşitlik ve adalet meselesidir” açıklamasında bulundu.