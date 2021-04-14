Avcılar’da geleneksel Ramazan etkinlikleri sosyal medyaya taşınıyor

Avcılar Belediyesi, pandemi koşulları nedeniyle Ramazan ayına yönelik kültürel etkinliklerini sosyal medya mecralarına taşıyor.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyerek şunları söyledi:“Bu yıl kalabalık sahur ve iftar sofralarımızda sevdiklerimizle bir arada olamadık, onlara gönlümüzce sarılamadık. Güzel insanların kenti Avcılar evde kalmak zorunda olduğumuz pandemi koşullarında Ramazan eğlencesinden mahrum kalmasın diye birbirinden güzel etkinlikler hazırladık. Komşularımızın zor günlerden geçtiğimiz bugünlerde keyifli zamanlar geçireceğini umuyorum. Ramazan ayının birlik ve beraberlik içinde karşılıklı yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü ve kardeşlik duygularımızı güçlendirmesini temenni ederim.”