Avcılar’ın alt yapısı yenileniyor

Avcılar Belediyesi, yağışlar sonrasında meydana gelebilecek sorunları ortadan kaldırmak amacı ile yağmur suyu altı yapı çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, göreve geldiği ilk günden itibaren, “Gerçek sorunlara gerçek çözümler” anlayışıyla hazırladığı projeleri bir bir hayata geçiriyor.

Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yağmur suyu ve atık hatlarının inşa çalışmaları, uzun yıllardır sorun yaşanan Cihangir Mahallesi Talatpaşa Caddesi’nde başladı. Yaklaşık iki ay sürmesi planlanan çalışma ile yağmur suyu drenaj hattı olmayan Atakan Sokak, İnkılap Sokak, Duygu Sokağı, Av Çıkmazı Sokak, Düz Sokak, Cuhacı Sokak, Kargacı Sokak’ta yağmur su gideri kazılarak hattın Talatpaşa Caddesi’ne bağlanması hedefleniyor.

Öte yandan eş zamanlı olarak İBB işbirliği ile ilçenin farklı noktalarında yürütülen alt yapı ve yol bakım çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli konu ile ilgili açıklamada bulundu. Hançerli, “Gerçek sorunlara gerçek çözümler diyerek yola çıktık. Kentimizin tüm sorunlarına planlı ve koordineli bir şekilde akılcı ve kalıcı çözümler ürettik ve üretmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz kış bu drenaj hattının yağmur miktarını taşımadığını gördük. Vatandaşlarımızın özellikle mevsim normalleri üzerinden etkili olan yağışlarda herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için Talatpaşa Caddemizden, Meşrutiyet Caddemizin kesişimine kadar yağmur drenaj hattı döşendi” şeklinde konuştu.