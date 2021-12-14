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AVM’lerde yeni yıl hazırlıkları başladı

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Yeni yıla az bir süre kala AVM’ler oluşturlan alışveriş alanlarıyla hediye seçenekleri sunuyor.

AVM’lerde yeni yıl hazırlıkları başladı
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Yeni yıla az bir süre kala AVM’ler oluşturlan alışveriş alanlarıyla hediye seçenekleri sunuyor.

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Dekorasyondan modaya, özgün tasarımlardan el yapımı oyuncaklara kadar birçok hediye alternatifi sunan Akbatı Yılbaşı Pazarı, ziyaretçilerinin yeni yıl heyecanına ortak olmaya hazırlanıyor. 19-31 Aralık tarihleri arasında ziyaret edilebilecek Akbatı Yılbaşı Pazarı’nda ziyaretçiler pek çok hediye alternatifini aynı anda görme imkanına sahip olurken 6-31 Aralık tarihleri arasında Akbatı mobil uygulamasını kullanan ziyaretçiler gerçekleştirilecek yeni yıl çekilişine katılma şansı kazanacak.

Yılbaşı Pazarı, 19-31 Aralık tarihleri arasında AVM’nin zemin kat havuz önünde açılacak. Birbirinden seçkin markaların yer alacağı pazarda 19 Aralık’tan itibaren haftanın her günü 10.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

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