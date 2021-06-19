Avrupa’dan Ümraniye’ye iki madalya birden

Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı Sporcuları Sevim Akbaş (49 kg) ve Tuba Demir (53 kg) Yıldız Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kendi kategorilerinde gümüş madalya kazanarak, Türkiye’ye çifte gurur yaşattı.
"Ümraniye sporla anılan bir şehir olacak"Başkan İsmet Yıldırım yaptığı açıklamada, “Gençlik ve Spor Kulübü’müzün başarıları bize büyük mutluluk veriyor. İki yıl önce kurduğumuz kulübümüz başarıdan başarıya koşuyor. Göreve geldiğimizde Ümraniye’mizin sporla anılan bir şehir olacağını söylemiştik. Elde ettiğimiz başarılar emeğimizin ve katkılarımızın boşa gitmediğini gösteriyor. Gümüş madalya kazanarak, bayrağımızı Avrupa’da dalgalandıran Sevim Akbaş ve Tuba Demir kardeşlerimizi ve onları bu müsabakalara hazırlayan hocalarımızı yürekten kutluyorum. Her iki sporcumuza da katılacakları Dünya Şampiyonası’nda şimdiden başarılar diliyorum” dedi.