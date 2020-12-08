Ayasofya’da dev iskelenin kaldırıldığı yere halı serildi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ana kubbesinde 7 yıldır bulunan dev iskele çalışmaların tamamlanmasının ardından geçtiğimiz günlerde kaldırılmıştı. İskelenin kaldırıldığı alana vatandaşların namaz kılabilmeleri için halı serildi. Çalışmalar yakından görüntülendi.86 yıl sonra 24 Temmuz’da yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içinde bulunan ve ana kubbenin bir bölümünü kapatan dev iskele 7 yıl sonra kaldırıldı. Cami restorasyonunun yapılabilmesi için kullanılan iskelenin kaldırılmasıyla vatandaşların o bölümde namaz kılabilmeleri için halı serildi. Son aşamaya gelinen çalışmaların bitmesiyle caminin ana kubbesinde namaz kılınmayan yer kalmayacak. Ayrıca iskelenin kalkmasıyla beraber figürler ortaya çıktı.