Aydınlatma çalışmaları ile Kartal’ın parkları ışıl ışıl oluyor

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatları doğrultusunda, güneş enerjisiyle aydınlanan parkların aydınlatma sistemlerini yenilerken, enerji tasarrufu doğrultusunda da bazı parklarda led aydınlatma sistemine geçiyor.

Kartal’daki yeşil alanları artırma ve park alanlarını yenileme çalışmalarını aralıksız sürdüren Kartal Belediyesi, ilçedeki parkların aydınlatma sistemlerini yenilemeye yönelik çalışma başlattı. Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, enerji tasarrufu amacıyla bazı parklarda led aydınlatma sistemine geçilirken, aydınlatma sistemini güçlendirmek için bazı parklara da ilave aydınlatma sistemleri kuruluyor.

Ayrıca, güneş enerji sistemiyle aydınlanan tüm parklarda, ihtiyaç halinde devreye girecek yeni bir sistemle, Kartal’daki parkların aydınlatma sorunları tarihe karışıyor. Yenileme çalışmaları sayesinde, vatandaşlardan gelen şikâyetler doğrultusunda, özellikle gece geç saatlerde parklarda oluşan güvenlik sorunlarının önüne geçilmeye çalışılıyor.

“Kartallı komşularımızın uzun süredir talepleri vardı”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Komşu İletişim Merkezi’ne uzun süredir park aydınlatmaları konusunda vatandaşlardan talep geldiğini, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla taleplerin karşılanacağına dikkat çekerek; “Kartallı komşularımızdan, özellikle güvenlik noktasında gelen talepler doğrultusunda park aydınlatma sistemlerini yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Tasarruf kapsamında, led aydınlatmaya geçerek ve ilave aydınlatma çalışmalarımızla parklarımız ışıl ışıl oluyor. Tüm emekleri için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimize sonsuz teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.