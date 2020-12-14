Azerbcaycan’ın eski Cumhurbaşkanı Aliyev’in vefatının 17.yılı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği () Genel Başkanı’ın eski Cumhurbaşkanıvefatının 17. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Başkan Kassanov mesajında, “Can Azerbaycan’ın milli lideri Haydar Aliyev’i vefatının 17. yılında rahmetle anıyoruz. Ahıskalı Türklere en zor zamanda sahip çıkan HaydarAliyev’in vasiyetini yerine getirerek, ‘Tek Millet, Tek Yürek’ hedefi doğrultusunda çalışarak kardeşliğimizi ilelebet sürdüreceğiz. Aliyev, Azerbaycan mücadelesi için hem Sovyet hem de bağımsızlık döneminde yaşamını ülkesine ve halkına adayarak Azerbaycanlıların sevgisini kazandı. Haydar Aliyev’in hatırası, halkın kendisine verdiği ulusal lider anlamındaki ‘Umummilli lider’ unvanıyla yaşatılmaya devam ediyor” dedi.

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020, 11:56