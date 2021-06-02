Azra Yünlü “Biliyorum” adlı single çalışması ile digital dünyanın yeni starı olma yolunda hızla ilerliyor

Azra Yünlü yeni çıkardığı ‘Biliyorum’ adlı single çalışması ile digital mecralarda son dönemde yoğun ilgi görüyor.

Tiktok, Instagram ve YouTube hesaplarından yaptığı paylaşımları ile milyonların ilgisini çeken Azra Yünlü, sosyal medya üzerine bir kariyer planlamadığını ancak gösterilen ilginin de kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Yünlü, “Aslen Antalyalıyım, İstanbul’a Sadri Alışık Konservatuar oyunculuk okumak için geldim. Tiyatro ve oyunculuk üzerine kariyer planlar ve icra ederken, bir şarkı söyledim ve sabah gözlerimi sosyal medya fenomeni olarak açtım. Çok sevdiğim bir şarkıyı, içimden geldiği gibi kendi tarzımla söylerken yanımdaki arkadaşım o anı videoya kaydetmiş ve sosyal ağlarda paylaşmış. Kendimi kaptırıp yaşayarak söylerken ve habersiz bir video olduğu için takdir edersiniz ki doğal olması sebebiyle kısa süre içerisinde milyonlara ulaştı. Daha sonrasında bu ilgi ve sevgi beni çok mutlu ettiği için bunu devam ettirmek istedim. Şahsıma ait Tiktok hesabı oluşturdum. Aktif olarak eskilerde kalmış bir çok arabesk esere kendime has yorumum ve tavrımla yeniden gündeme gelmesini sağladım. Sosyal medya ağlarında milyonlarca kitleye sahip oldum” dedi.

“Gündemde olan bir insan olunca haliyle sevenin kadar sevmeyenin de oluyor” diyen Yünlü, “Özellikle bu sektörde gerçek dostun zor bulunacağını anladım. Tabir caiz geçmişten, bugüne bir çok kez sırtımdan bıçaklandım. Her sanatçının hayali yaşanmışlığını anlatan bir şarkıyı seslendirmektir. Bence bu şarkı da deyim yerindeyse biçilmiş kaftan gibi üzerime oturdu. Şarkıyı çok severek seslendirdim. Her insanın hayatına dokunacağına inandığım sözler vardı içinde. Ve şimdi herkesin hainlere söyleyeceği bir şarkı var. Herkese inat gülüyorum” ifadelerini kullandı.