Babalar Günü’nde çocukları ile pedal çevirdiler

Babalar günü dolayısıyla babalar çocuklarıyla bisiklet etkinliği düzenledi. Pendik’te bisiklet etkinliğinde babalar ile çocukları bir araya gelerek sahil boyunca tur attı. Babalar ile çocukların bisiklet etkinliği havadan görüntülendi.
Fatih Demirkol, “Güzel bir gün Babalar Günü nedeniyle bugün buraya geldik. Çocuğumuz da bize sürpriz yaptı. Güzel bir gün geçirmeye düşünüyoruz. Etkinliği düzen herkese teşekkür ederiz” dedi.
Babasıyla bisiklete binen öğrenci, “Babalar günü dolayısıyla babama sürpriz yaptık. Bugün burada bisiklete bineceğiz. Güzel olacak İnşallah” şeklinde konuştu.