Bağcılar Belediyesi aracılığıyla maske üretimi için işçi alınacak

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, Arnavutköy’de yeni açılacak bir tekstil şirketinde maske üretimi yapacak 80 kişiyi istihdam edecek. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda yapılan mülakata katılanlardan aranan özelliklere uyan kişiler, 15 Temmuz’da açılışı yapılacak olan işyerinde çalışmaya başlayacak.

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, yeni bir programda iş arayanlarla iş verenleri buluşturdu. Arnavutköy’de kurulan yeni bir tekstil firmasının talebi doğrultusunda Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, kendilerine iş için özgeçmiş formu bırakanlarla irtibata geçti. Telefonlarına mesaj atılan 18-45 yaş arasındaki 2 bin 600 kişiye davette bulunuldu.

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda işveren firmanın insan kaynakları birimi iş başvurusunda bulunanlarla bir araya geldi. Firma sorumluları başvuru yapanların dosyalarını inceledikten sonra onlarla yüz yüze görüşmeler yaptı. Mülakata gelenler arasından belirlenen kriterlere uyan 80 kişi, bir ay içinde tam kapasite faaliyete geçecek olan şirketin üretim bölümünde görevlendirilecek. Aynı firmada medikal ürünler de imal edilecek.

Ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz

Korona virüsle birlikte maskeye olan ihtiyacın arttığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Kovid-19 salgınıyla birlikte maske ve koruyucu ekipman ihtiyacı da bir anda arttı. Bu da beraberinde yeni iş kollarını ortaya çıkardı. Bu süreçte Kariyer Merkezimiz de bu yeni alanlara iş gücü sağlayarak hem işsiz kardeşlerimizi istihdam ediyoruz hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz” dedi. İşçi alımı yapacak olan firma 15 Temmuz 2020 tarihinde üretime başlayacak.