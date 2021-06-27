Bağcılar Belediyesi, Jablanica Belediyesi ile kardeş oldu

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) icra kurulu heyetinin Bosna Hersek ziyaretinde imzalanan protokol ile Bağcılar Belediyesi ile Jablanica Belediyesi kardeş belediye oldu. Bosna’yı her zaman ikinci vatan olarak gördüklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Atılan imzalar hepimiz için hayırlı olsun” dedi.
"Burayı kendimizden ayrı görmedik"
Ziyaret kapsamında Bağcılar Belediyesi ile Jablanica Belediyesi arasında kardeşlik protokolü imzalandı. Başkan Çağırıcı ve Jablanica Belediye Başkanı Damir Sabanovic’in attıkları imzayla iki belediye kardeş oldu. Bosna Hersek’in ikinci vatanı olduğuna vurgu yapan Başkan Çağırıcı, “Bağcılar Belediyesi olarak her zaman Bosna Hersekli kardeşlerimizle bir ve beraber olduk. Ortak kültürün insanlarıyız. Burayı kendimizden ayrı görmedik. Eğitimden sosyal yaşama kadar çok sayıda yardımlarımız ve işbirliklerimiz oldu. Bu kardeşlik imzasıyla bağlarımız daha da güçlendi. Artık daha fazla görüşeceğiz ve daha çok ortaklaşa projeleri hayata geçireceğiz inşallah. Atılan imzalar hepimiz için hayırlı olsun” dedi.Heyet, 30 Haziran Çarşamba gününe kadar sürecek ziyaret kapsamında önemli temaslarda bulunacak.